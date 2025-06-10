Лилия Ребрик показала деталь гардероба, которая должна быть у каждой модницы летом 2025

Какой лук выбрала Лилия Ребрик

Для новой фотосессии актриса и многодетная мама выбрала стильный оверсайз-пиджак небесного оттенка. Дополнить смелый образ Ребрик решила сапогами-ботфортами и короткой юбкой, однако можно поэкспериментировать с открытой летней обувью.

Впрочем, носить такой жакет можно и как отдельный предмет гардероба (вместо платья) или же комбинируя с юбками, брюками, платьями.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Жакет - это не только элемент гардероба, который придает элегантности, но и универсальный предмет, легко адаптирующийся к любому стилю и сезону. Летний жакет 2025 станет незаменимой вещью для каждой модницы по нескольким причинам.

Легкость и комфорт

В 2025 году особое внимание уделяется легким и дышащим тканям, обеспечивающим комфорт даже в жару. Летние жакеты часто изготавливаются из хлопка, льна или мягкого трикотажа, что делает их отличным вариантом для теплых дней.

Ребрик показала трендовую вещь на лето 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Универсальность

Жакет можно носить в офис, на прогулку или даже вечеринку. Его можно совмещать как с джинсами, так и с платьями или юбками. Это позволяет создавать разнообразные образы, не тратя много времени на подбор одежды.

Стиль

Летний жакет помогает смотреться стильно и удачно подчеркивает фигуру. Благодаря разнообразию фасонов, цветов и текстур, каждая модница может найти свою идеальную модель, которая хорошо подчеркнет ее стиль.

Тренды

В 2025 году жакеты не только остаются в моде, но и становятся важным акцентом в создании современного образа. От классических вариантов до оригинальных моделей с асимметрией или интересными принтами - жакет поможет создать образ, соответствующий последним трендам.

Мультифункциональность

Летом жакет также станет полезным в вечерние прохладные моменты, когда хочется чувствовать тепло и комфорт, при этом не теряя стильного вида. Этот элемент гардероба обеспечивает как функциональность, так и эстетику.

Лилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)