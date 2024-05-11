RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лилия Ребрик окрестила дочь Адель: трогательные фото таинства

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в марте в третий раз стала мамой, окрестила новорожденную дочь Аделину. В соцсетях она обнародовала трогательные кадры, сделанные во время таинства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Лилия Ребрик окрестила маленькую Адель

Церемония состоялась в узком кругу, как это обычно бывает. Присутствовали только родители маленькой Аделины, ее две старшие сестры и крестные родители, которыми стали ведущий Анатолий Анатолич и актриса Ирина Хоменко.

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Потому что счастье - это мгновения, когда чувствовал полную гармонию и спокойствие. Это - люди, которые были рядом. Это - весна, солнце и зелень вокруг", - написала звезда.

Лилия Ребрик окрестила дочь Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"И чувствовать в темные времена такой свет внутри - чрезвычайно ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень НАШ день", - продолжила она.

Также Ребрик добавила, чтобы крестные родители девочки не давали ангелу-хранителю отвлекаться ни на минуту.

Реакция фанатов

Поклонники и коллеги Лилии поздравили семью с таким событием, а Анатолий Анатолич написал, что наконец-то они породнились.

Лилия Ребрик окрестила дочь Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

  • Вітаємо вашу родину з Хрещенням Аделіни! Хай росте здорова і щаслива ваша донечка! 
  • Вітаю! ростіть здоровенькі і нехай ангел охоронець вас оберігає
  • Щирі вітання! Щасливої долі маленькій украіночці та всім вам
  • Божого захисту та щастя

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий, стали в третий раз родителями 15 марта. Девочку назвали Адель.

Интересно, что имя малышки состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины (дочерей звездного семейства).

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия РебрикКрещениеЗвезды шоу-бизнесаДети