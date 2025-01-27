Лилия Подкопаева показала своего мужа на редких кадрах: "Была уверена, что любовь живет три года"

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже длительное время живет в США, но часто бывает в Украине и поддерживает ее во время полномасштабного вторжения РФ, трогательно обратилась к своему супругу и показала совместные фото и видео.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram гимнастки.
"Представь себе: нужно было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя. И не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая", - отметила она в подписи к публикации.
Судя по всему, пара празднует очередную годовщину отношений и в связи с этим Подкопаева посвятила эти строки любимому.
"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь, что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос ко вселенной", - отметила она.
"Я была уверена, что любовь, как в книгах, живет максимум три года. А тут - о чудо! - мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже вообразить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!" - подытожила олимпийская чемпионка.
В ролике она собрала фото и видео, где они вместе с любимым отдыхают и весело проводят время. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.
Фолловеры известной спортсменки тут же принялись комментировать видео, отметив, что все в этой жизни случается именно тогда, когда должно:
Лилия Подкопаева с супругом и детьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)
Напомним, Подкопаева была 7 лет в отношениях с бизнесменом Тимофеем Нагорным, из них 5 лет - в браке.
Как известно, у известной спорсменки был сложный путь к материнству. В 2004 году у нее украли машину, а ее сильно избили. После чего гимнастка пережила несколько операций, и врачи говорили, что, скорее всего, она не сможет иметь детей.
В 2006 году она с супругом усыновила мальчика Вадима, а затем узнала, что беременна. 10 ноября 2006 года у нее родилась дочь Каролина, которую она назвала в честь своей близкой подруги Ани Лорак.
После развода с Нагорным у спортсменки были и другие отношения.
Вторым супругом олимпийской чемпионки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США. А в 2019 года она огорошила новостью, что снова беременна. На тот момент Лилии Подкопаевой был 41 год.
Лилия Подкопаева с мужем (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)
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