Там лечат все: топ 8 стран для медицинского туризма в 2025 году

Медицинский туризм все больше привлекает пациентов, которые ищут качественные процедуры за умеренные деньги. В разных уголках мира развиваются клиники мирового уровня с огромным перечнем услуг и конкурентными ценами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о восьми странах, где можно получить высококлассное лечение, охватив от стоматологии до сложных операций.

Панама

Панама - одна из самых стабильных экономик Центральной Америки, откуда часто начинают международные медицинские поездки. Здесь развиты частные клиники с оборудованием североамериканского образца и высококвалифицированными специалистами.

Стоматологическая имплантация и косметологические процедуры пользуются особым спросом благодаря сочетанию высокого качества и среднемировых цен.

Для большинства иностранцев (в частности граждан США, Канады и ЕС) предусмотрен безвизовый режим сроком до шести месяцев.

Коста-Рика

Эта страна известна как "центр здоровья" в Центральной Америке - и не зря: здесь существуют как государственные, так и частные учреждения с широким спектром услуг. В среднем операции и обследования обойдутся в четыре раза дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Стоматологический туризм - одно из самых масштабных направлений, ведь имплантация здесь стоит значительно меньше, чем на Северном континенте. Граждане большинства западных стран могут находиться в стране до трех месяцев без визы.

Чехия

Чехия давно завоевала репутацию медицинской "мекки" в Европе, где можно получить высококачественные стоматологические и косметологические услуги по ценам на 40-60% ниже, чем в Западной Европе.

Современные клиники, удобные для международных клиентов, часто предлагают комплексные пакеты с трансфером и переводчиками. Граждане ЕС и многих других стран имеют право находиться в Чехии без визы до 90 дней. Англоговорящий персонал во многих клиниках позволяет не волноваться из-за языкового барьера.

Турция

Турция стремительно развивает медицинский сектор, особенно в сфере пластической хирургии и офтальмологии. Лечение глаз, подтяжка лица, стоматологические имплантыи другие процедуры доступны обычно за полцены от европейских и американских клиник.

Пациентов привлекают современные медицинские курорты и отели, сочетающие лечение с отдыхом. Большинство медиков имеют международное образование и владеют английским. Граждане более 70 стран могут находиться здесь без визы от 90 до 180 дней.

Многие сложные и качественные медицинские услуги можно получить не так уж и дорого, если знать правильную страну (фото: Freepik.com)

Индия

Индия - ведущее направление для сложных и высокотехнологичных операций: трансплантация органов, шунтирование сердца, ортопедические и онкологические вмешательства.

Эти процедуры стоят в несколько раз меньше, чем в США и ЕС, благодаря массовой охваченности и масштабу системы здравоохранения. Наиболее развитые медицинские центры оснащены по мировым стандартам, а врачи прошли стажировку в Европе и Северной Америке.

Для большинства иностранцев существует электронная виза, что упрощает поездку.

Таиланд

Таиланд уже длительное время удерживает лидерство в Азии по объемам медицинского туризма, предлагая сочетание доступных цен и высоких стандартов обслуживания.

Популярные направления - пластическая хирургия, кардиохирургия и стоматология. В стоимость процедур часто включен трансфер, проживание и послеоперационный уход в специализированных клиниках и отелях.

Граждане многих стран могут находиться в Таиланде до 30 дней без визы.

Сингапур

Сингапур отличается высочайшими мировыми стандартами в здравоохранении и уровнем технологического оснащения клиник. Здесь концентрируются ведущие специалисты по онкологии, кардиологии и трансплантологии.

Пациенты из Европы и США приезжают сюда за первоклассным лечением и максимально широкой страховой поддержкой. Стоимость медицинских услуг выше, чем в других азиатских странах, но качество обслуживания на самом высоком уровне.

Малайзия

Малайзия стремительно наращивает поток медицинского туризма благодаря сочетанию новых медицинских центров, доступных цен и удобного географического расположения.

Клиники предлагают широкий спектр услуг - от экстракорпорального оплодотворения до пластических операций и лечения ожогов.

Стоимость общих обследований и неотложных вмешательств часто на порядок ниже европейской. Это делает Малайзию одним из самых привлекательных направлений для тех, кто ценит соотношение цены и качества.