Доктор рассказала, что означают белые пятна на ногтях

Белые пятна и полосы на ногтях называются лейконихией. Это частичное или полное обесцвечивание ногтевой пластины на одном или нескольких ногтях.

О причинах появления рассказала на своей странице в Instagram педиатр Дарья Власенко.

Что означает лейхонихия

Лейконихия является наиболее распространенной дисхромией ногтей (нарушением цвета). Она может возникать у человека любого пола, возраста или этнической принадлежности.

Лейконихия делится на два вида:

Настоящая лейконихия возникает в матриксе ногтя, части ногтя, отвечающей за рост ногтя.

⠀Ложная лейконихия – это проблема с ногтевым ложем, частью ногтя, которая находится под ногтем.⠀

Настоящую лейконихию можно разделить на две категории в зависимости от того, как выглядят ногти:⠀

Тотальная лейконихия – это полное побеление ногтевой пластины. Обычно поражает все 20 ногтей.

Частичная лейконихия возникает, когда поражена часть ногтевой пластины. Это может быть один ноготь, несколько или все.

Почему она возникает

Чаще всего из-за травмы ногтя.

Настоящая лейконихия – частичное или полное поражение ногтевой пластины, вызванное повреждением ногтевой пластины или матрикса. Нарушение кератина с захватом воздуха внутри ногтевой пластины, что приводит к отражению света и отсутствию прозрачности. Ноготь не изменяет цвет при нажатии.

Точковая лейконихия возникает после обгрызания ногтей, маникюра, ушибов, ношения тесной обуви.

Полосатая лейконихия - также известная как линии Миса или поперечная лейконихия, может возникнуть после повреждения матрикса ногтя; также могут появляться борозды и выступы. Это часто бывает у детей из-за незамеченной травмы. ⠀

Их также можно обнаружить на ногтях младенцев примерно через 8-12 недель после рождения; связано с травматической стрижкой ногтей. ⠀

Тотальная лейконихия может быть следствием более серьезной травмы, часто с отслоением ногтевой пластины от ногтевого ложа и изменением контура ногтя. ⠀ У детей, особенно маленьких, более частая причина - это травма.

Лейконихии могут были сгруппированы в одном месте на каждой руке, указывает на то, что все они, вероятно, произошли одновременно.⠀

Вы можете не помнить момент травмы, потому что иногда пятна становятся заметными только после отрастания ногтя, то есть через 4-6 недель.