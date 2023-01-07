Доктор рассказала, что означают белые пятна на ногтях
Белые пятна и полосы на ногтях называются лейконихией. Это частичное или полное обесцвечивание ногтевой пластины на одном или нескольких ногтях.
О причинах появления рассказала на своей странице в Instagram педиатр Дарья Власенко.
Что означает лейхонихия
Лейконихия является наиболее распространенной дисхромией ногтей (нарушением цвета). Она может возникать у человека любого пола, возраста или этнической принадлежности.
Лейконихия делится на два вида:
- Настоящая лейконихия возникает в матриксе ногтя, части ногтя, отвечающей за рост ногтя.
- ⠀Ложная лейконихия – это проблема с ногтевым ложем, частью ногтя, которая находится под ногтем.⠀
Настоящую лейконихию можно разделить на две категории в зависимости от того, как выглядят ногти:⠀
- Тотальная лейконихия – это полное побеление ногтевой пластины. Обычно поражает все 20 ногтей.
- Частичная лейконихия возникает, когда поражена часть ногтевой пластины. Это может быть один ноготь, несколько или все.
Почему она возникает
Чаще всего из-за травмы ногтя.
Настоящая лейконихия – частичное или полное поражение ногтевой пластины, вызванное повреждением ногтевой пластины или матрикса. Нарушение кератина с захватом воздуха внутри ногтевой пластины, что приводит к отражению света и отсутствию прозрачности. Ноготь не изменяет цвет при нажатии.
Точковая лейконихия возникает после обгрызания ногтей, маникюра, ушибов, ношения тесной обуви.
Полосатая лейконихия - также известная как линии Миса или поперечная лейконихия, может возникнуть после повреждения матрикса ногтя; также могут появляться борозды и выступы. Это часто бывает у детей из-за незамеченной травмы. ⠀
Их также можно обнаружить на ногтях младенцев примерно через 8-12 недель после рождения; связано с травматической стрижкой ногтей. ⠀
Тотальная лейконихия может быть следствием более серьезной травмы, часто с отслоением ногтевой пластины от ногтевого ложа и изменением контура ногтя. ⠀ У детей, особенно маленьких, более частая причина - это травма.
Лейконихии могут были сгруппированы в одном месте на каждой руке, указывает на то, что все они, вероятно, произошли одновременно.⠀
Вы можете не помнить момент травмы, потому что иногда пятна становятся заметными только после отрастания ногтя, то есть через 4-6 недель.
Раньше мы рассказывали, как быстро отрастить длинные и здоровые ногти.
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