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Доктор рассказала, что означают белые пятна на ногтях

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Суббота 07 января 2023 11:03
Доктор рассказала, что означают белые пятна на ногтях Фото: Почему на ногтях появляются белые пятна (parenting firstcry com)
Автор: Людмила Жукова

Белые пятна и полосы на ногтях называются лейконихией. Это частичное или полное обесцвечивание ногтевой пластины на одном или нескольких ногтях.

О причинах появления рассказала на своей странице в Instagram педиатр Дарья Власенко.

Что означает лейхонихия

Лейконихия является наиболее распространенной дисхромией ногтей (нарушением цвета). Она может возникать у человека любого пола, возраста или этнической принадлежности.

Лейконихия делится на два вида:

  • Настоящая лейконихия возникает в матриксе ногтя, части ногтя, отвечающей за рост ногтя.
  • ⠀Ложная лейконихия – это проблема с ногтевым ложем, частью ногтя, которая находится под ногтем.⠀

Настоящую лейконихию можно разделить на две категории в зависимости от того, как выглядят ногти:⠀

  • Тотальная лейконихия – это полное побеление ногтевой пластины. Обычно поражает все 20 ногтей.
  • Частичная лейконихия возникает, когда поражена часть ногтевой пластины. Это может быть один ноготь, несколько или все.

Почему она возникает

Чаще всего из-за травмы ногтя.

Настоящая лейконихия – частичное или полное поражение ногтевой пластины, вызванное повреждением ногтевой пластины или матрикса. Нарушение кератина с захватом воздуха внутри ногтевой пластины, что приводит к отражению света и отсутствию прозрачности. Ноготь не изменяет цвет при нажатии.

Точковая лейконихия возникает после обгрызания ногтей, маникюра, ушибов, ношения тесной обуви.

Полосатая лейконихия - также известная как линии Миса или поперечная лейконихия, может возникнуть после повреждения матрикса ногтя; также могут появляться борозды и выступы. Это часто бывает у детей из-за незамеченной травмы. ⠀

Их также можно обнаружить на ногтях младенцев примерно через 8-12 недель после рождения; связано с травматической стрижкой ногтей. ⠀

Тотальная лейконихия может быть следствием более серьезной травмы, часто с отслоением ногтевой пластины от ногтевого ложа и изменением контура ногтя. ⠀ У детей, особенно маленьких, более частая причина - это травма.

Лейконихии могут были сгруппированы в одном месте на каждой руке, указывает на то, что все они, вероятно, произошли одновременно.⠀

Вы можете не помнить момент травмы, потому что иногда пятна становятся заметными только после отрастания ногтя, то есть через 4-6 недель.

Раньше мы рассказывали, как быстро отрастить длинные и здоровые ногти.

Читайте также, что нужно сделать, чтобы ногти не ломались.

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