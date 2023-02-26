Врач назвала людей, которым действительно нужно пить мультивитамины в таблетках

Мультиприветственные комплексы можно приобрести в аптеках без рецепта, но не стоит торопиться выбрасывать немалые деньги. Ведь дополнительно принимать такие таблетки нужно только некоторым группам людей, да и то по показаниям и назначению.
Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.
На самом деле нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило, что мультивитаминные комплексы полезны.
"Не забывайте, что принимать витамины нужно тогда, когда есть дефицит. А если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, у него не будет недостатка такого количества микроэлементов", - подчеркнула врач.
К тому же, витамины лучше работают в синергии с микро- и макронутриентами: клетчаткой, антиоксидантами, фитохимическими веществами. Их не получишь ни из одной добавки - только из сбалансированного рациона.
В любом случае назначать витаминные комплексы должен врач на основе результатов анализов!
"Если же в вашем меню регулярно присутствуют фрукты, овощи, рыба, бобовые, злаки – никакие витаминные комплексы вам не нужны. Даже если они очень помогли вашей подруге, коллеге или блогеру, на которого вы подписаны", – заверила Наталья Иванюк.
При этом можно принимать отдельно витамины или микроэлементы. Но также не всякому и не всегда. Только после анализов и назначения врача.
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