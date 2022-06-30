Кім попередив, що від його імені телефонують шахраї: що сталося

Шахраї здійснюють дзвінки нібито від імені голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Вони просять про "допомогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма під час відеозвернення.

"Є інформація, що від мого імені йдуть дзвінки та просять допомогу. Офіційно говорю - у нас все є. Ми впораємося, є підприємства, які допомагають добровільно. Я нікому не дзвоню і від мене ніхто не може дзвонити. Крапка", - зазначив керівник області.

За його словами, номер, з якого дзвонили, вже вирахували - офіс шахраїв знаходиться у Дніпрі.

Кім також нагадав, що в області розпочалася збиральна, а разом з нею утворилися конфлікти на території регіону.

"Не треба сваритися. Сідайте за стіл переговорів", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо, нещодавно Кім попередив, що в Миколаївській області ситуація небезпечніша, ніж три тижні тому, оскільки російські війська обстрілюють регіон в рази частіше.

Додамо, сьогодні стало відомо, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей.

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