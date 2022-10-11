Врачи рассказали, что полезнее пить с утра: чай или кофе

Как утренний кофе влияет на человека?

Наиболее веской причиной выбора кофе утром является его способность пробуждать. В средней чашке сваренного кофе содержится от 80 до 115 миллиграмм кофеина, а в чашке чая - 40 миллиграммов.

Но это неоднозначный вывод. Ученые ведь проводили много исследований, в ходе которых становилось ясно: чай может бодрить, так же как и кофе. Все зависит от крепости заваривания, предпочтений и даже убеждений человека.

По данным Минздрава, кофе уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита C на 40%. Кроме того, люди, регулярно потребляющие кофе, имеют на 15% более низкую вероятность преждевременной смерти.

Однако не забывайте, что кофе обезвоживает организм, поэтому на каждую выпитую чашечку следует выпивать один стакан воды.

Еще одним неочевидным "плюсом" являются эмоции, ведь кофеин улучшает настроение, хоть и влечет за собой определенный стресс для организма. Также обычно именно за чашкой кофе происходят самые теплые разговоры или даже полезные сделки.

Полезно ли пить чай по утрам?

Чай содержит вещества, которые укрепляют эластичность стенок сосудов, уменьшают их ломкость, что имеет важное значение в профилактике и лечении атеросклероза.

Напиток действует успокаивающе при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, расширяет сосуды, ликвидирует спазмы, способствует нормальному кровообращению, пишут эксперты Буковинского государственного медицинского университета.

Ошибочно полагать, что чай имеет меньшее количество кофеина, чем кофе. На самом деле в хорошем зеленом чае кофеина не меньше, чем в самом крепком эспрессо. А в некоторых сортах даже больше. Вместо этого чай действует без потрясений для сердца и перевозбуждения для нервной системы.

Среди недостатков утренней чашки чая может быть сомнительное качество, потому что сейчас на полках магазинов нечасто найдешь хороший чай.

А как насчет других напитков утром?

Независимо от того, выбираете ли вы чай или кофе, первой жидкостью утром должна быть вода. Именно стакан теплой воды нужно выпивать утром натощак, чтобы пробудить ЖКТ и подготовить его к пищеварению.

Врачи не рекомендуют добавлять в воду лимон, мед или другие добавки, потому что это может спровоцировать процессы воспаления и выброс лишней желчи.

В американских фильмах мы часто видели, как герои начинают утро с апельсинового сока, но на самом деле это кислота, которая оказывает негативное влияние на процессы пищеварения.

Что касается фрешей и смузи, то их польза сохраняется в течение 15 минут после приготовления. Они также очень сытны, поэтому аккуратно комбинируйте их с другой пищей, чтобы избежать переедания.

Свежеприготовленные смузи несут в себе много пользы (фото: Freepik)