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Врачи рассказали, можно ли повышенное давление считать нормой: вся правда

Вторник 03 октября 2023 15:03
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Врачи рассказали, можно ли повышенное давление считать нормой: вся правда Можно ли высокое давление считать нормой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые люди считают, что их нормальное или "рабочее" артериальное давление - это выше нормы и не принимают никаких мер. Однако следует знать, может ли повышенное давление быть нормой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минздрав Украины в Telegram.

Что следует знать

Медики говорят, что не нужно вводить себя в заблуждение, ведь согласно международным медицинским установкам, давление выше 120/70 уже не является здоровым.

Следует знать о таких показателях артериального давления:

  • 121-129 и <80 - это уже повышенное давление
  • 130-139 или 80-89 диастолический - это гипертензия 1-й степени
  • 140 и выше или 90 и выше - это гипертензия 2-й степени
  • низкое давление - это все, что ниже 90/60.

В частности, человек может постоянно испытывать такое давление и при этом не испытывать дискомфорта.

"Самое давление мы никогда не осознаем, эти сигналы до коры головного мозга не доходят, в отличие от сигналов от органов чувств", - говорится в сообщении.

Человек может ощущать лишь последствия резких перепадов давления, происходящих вместе с другими процессами: например, ДТП без травм - это все равно стрессово и неприятно. В таком случае в момент столкновения произошел выброс адреналина. В результате повысилось сердцебиение, уменьшился кровоток через пищеварительную систему, повысилось давление и уровень глюкозы в кровь. Все это вы чувствуете все вместе, а не само давление.

Поэтому повышенное давление "рабочим" быть не может. Следует регулярно измерять давление и консультироваться по этому поводу с врачом. Гипертензию можно эффективно контролировать с помощью пролонгированного действия.

Основные симптомы повышенного давления

При повышенном артериальном давлении также могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головные боли (чаще всего - в затылочной или теменной части)
  • периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение
  • боль в области сердца
  • учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии
  • чувство удушья

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то головные боли, головокружение обычно не учитывают.

Ранее мы сообщали, как правильно мерить давление, и какие показатели - опасны.

Также мы писали, почему повышается или снижается давление, и какие факторы на это влияют.

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лікарі артерильное давление