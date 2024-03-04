ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач объяснил, почему высокое давление может вызвать опасную аритмию

Понедельник 04 марта 2024 08:35
UA EN RU
Врач объяснил, почему высокое давление может вызвать опасную аритмию Фото: В чем опасность высокого давления (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Высокое давление может вызывать не только головные боли и головокружение, но и достаточно опасную для жизни аритмию сердца под названием фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

Почему это так опасно, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.

Почему гипертония может вызвать такое нарушение ритма сердца?

Длительное повышение АД ведет к ремоделированию миокарда нашего сердца.

Ремоделирование миокарда - это изменение структуры и размеров мышечных волокон сердца. Изменение структуры волокон нарушает проводимость электрических импульсов по сердцу, как следствие, возникают разные аритмии, среди них и мерцательная аритмия.

Мерцательная аритмия может стать причиной образования тромбов в сердечно-сосудистой системе, что опасно для жизни.

Врач дал совет всем украинцам, следить за своим давлением и не забывать регулярно пить лекарство от гипертонии, у кого она есть.

Профилактика гипертонии

  • Максимальное снижение стрессовых ситуаций. Избегайте негатива, учитесь воспринимать все вокруг проще.
  • Полноценный сон. Ложитесь спать вовремя и спите не менее 7 часов.
  • Перед сном прогуляйтесь 20-30 мин. Прогулка в приятную погоду сделает сон крепче.
  • Если вы курите – бросайте эту плохую привычку.
  • Сведите к минимуму употребление сахара и соли. А также употребляйте кофе и алкоголь с умом.
  • Спорт должен быть в вашей жизни. Нагрузку нужно увеличивать постепенно и не переутомляться.

Читайте также, что кардиолог назвала лекарство, которое нельзя принимать при низком артериальном давлении.

Ранее мы сообщали, почему повышается или снижается давление, и какие факторы на это влияют.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя Врачи
NEWS
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW