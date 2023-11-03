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Врачи назвали лучшую ягоду, которая снижает сахар при диабете

Какая ягода снижает сахар при диабете (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Врачи утверждают, что черника является лучшей ягодой, которая способна понижать уровень сахара в крови у больных диабетом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию сайта Eating Well.

В чем преимущество черники

Свежая и замороженная черника имеет низкое содержание сахара, 1 чашка черники содержит 22 г углеводов и 15 г природного сахара, согласно данным USDA (американский аналог Минздрава).

Черника насыщена клетчаткой, а это значит, что природный сахар в ягодах медленно всасывается в кровь. Одна чашка черники содержит около 4 г клетчатки. Высокое содержание клетчатки в ягодах не только помогает предотвратить прыжки сахара, но и способствует сытости.

Диетические рекомендации для американцев на 2020-2025 гг. рекомендуют взрослым употреблять от 22 до 34 г клетчатки в день. 1 чашка черники обеспечивает 12-18% ежедневной потребности в клетчатке.

В ягодах также содержатся полифенолы, группа питательных веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести пользу здоровью. Исследования показывают, что полифенолы черники могут помочь защитится от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить артериальное давление, согласно обзору 2023 года в Food Production, Processing and Nutrition.

Другое исследование показало, что антоцианы, разновидность фитохимического вещества, придающего ягодам насыщенного сине-фиолетового цвета, также могут быть связаны со снижением риска диабета 2 типа, болезней сердца и ожирения.

Черника также является хорошим источником витамина С, который поддерживает здоровье кожи и заживление ран, витамина К, играющего роль в свертывании крови, и марганца, который способствует обмену веществ и поддерживает прочность костей и иммунной системы.

С чем лучше всего сочетать чернику

Чернику можно есть свежей, замороженной и консервированной. Если вы выбираете консервированные ягоды, то они должны быть в легком сиропе. Перед употреблением их следует промыть под проточной водой, чтобы уменьшить содержание сахара.

Эти ягоды диабетикам желательно сочетать с нежирным белком - творогом, греческим йогуртом или здоровыми жирами, такими как орехи, семена и авокадо. Это замедлит высвобождение природного сахара в кровь. Чернику можно также добавлять в зеленый салат с фетой.

 

Раньше мы писали о том, какой популярный продукт повышает риск диабета.

Читайте также о том, какие продукты больше всего вредят сосудам.

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