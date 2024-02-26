Врач развеял самый распространенный миф о красном горле у детей

Что нужно знать о цвете горла у детей

Если это сопровождается повышением температуры, то, скорее всего, причиной является инфекция.

Большинство случаев больного горла вызывают вирусные инфекции (аденовирус, риновирус, коронавирус, Эпштейн-Барр, ЦМВ и другие), которые могут иметь подобные симптомы и требуют симптоматического лечения.

Что использовать для обезболивания:

Ибупрофен/парацетамол

Спрей Т-септ/Тантум Верде, Фортеза (с 4 лет)

Леденцы Т-септ/Тантум Верде/Декатилен Орис (с 6 лет)

Также можно использовать мороженое и обычные леденцы для облегчения симптомов.

Что касается полоскания солевым раствором, то можно применять, если отмечаете от него положительный эффект.

Врач подчеркнул, что все эти меры не лечат горло, а только облегчают боль или першение, не больше.

Если у ребенка красное горло, но оно не беспокоит и не мешает пить/есть, то можно не давать лекарства вообще.

Мазание люголем, натирание соски масляными растворами, растирание таблеток в порошки и свечи в попу, не лечат и провоцируют осложнения.