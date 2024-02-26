Врач развеял самый распространенный миф о красном горле у детей

Цвет горла у детей, например, если оно красное - не нужно лечить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Если это сопровождается повышением температуры, то, скорее всего, причиной является инфекция.
Большинство случаев больного горла вызывают вирусные инфекции (аденовирус, риновирус, коронавирус, Эпштейн-Барр, ЦМВ и другие), которые могут иметь подобные симптомы и требуют симптоматического лечения.
Также можно использовать мороженое и обычные леденцы для облегчения симптомов.
Что касается полоскания солевым раствором, то можно применять, если отмечаете от него положительный эффект.
Врач подчеркнул, что все эти меры не лечат горло, а только облегчают боль или першение, не больше.
Если у ребенка красное горло, но оно не беспокоит и не мешает пить/есть, то можно не давать лекарства вообще.
Мазание люголем, натирание соски масляными растворами, растирание таблеток в порошки и свечи в попу, не лечат и провоцируют осложнения.
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