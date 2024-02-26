Лікар розвіяв найпоширеніший міф про червоне горло у дітей

Що треба знати про колір горла у дітей

Якщо це супроводжується підвищенням температури, то швидше за все причиною є інфекція.

Переважну більшість випадків хворого горла викликають вірусні інфекції (аденовірус, риновірус, коронавірус, Епштейн- Барр, ЦМВ та інші), що можуть мати подібні симптоми та потребують симптоматичного лікування.

Що використати для знеболення:

Ібупрофен/парацетамол

Спрей Т-септ/Тантум Верде, Фортеза (з 4 років)

Льодяники Т-септ/Тантум Верде/Декатилен Оріс (з 6 років)

Також можна використовувати морозиво та звичайні льодяники для полегшення симптомів.

Що стосується полоскання сольовим розчином, то можна застосовувати, якщо відмічаєте від нього позитивний ефект.

Лікар наголосив, що усі ці заходи не лікують горло, а лише полегшують біль чи першіння, не більше.

Якщо у дитини червоне горло, але воно її не турбує та не заважає пити/їсти, то можна не давати ліків взагалі.

Мазання люголем, натирання соски масляними розчинами, розтирання таблеток в порошки та свічки в попу, не лікують та провокують ускладнення.