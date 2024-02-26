UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікар розвіяв найпоширеніший міф про червоне горло у дітей

Фото: Чому не потібно лікувати колір горла у дітей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Колір горла у дітей, наприклад, якщо воно червоне - не потрібно лікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Що треба знати про колір горла у дітей

Якщо це супроводжується підвищенням температури, то швидше за все причиною є інфекція.

Переважну більшість випадків хворого горла викликають вірусні інфекції (аденовірус, риновірус, коронавірус, Епштейн- Барр, ЦМВ та інші), що можуть мати подібні симптоми та потребують симптоматичного лікування.

Що використати для знеболення:

  • Ібупрофен/парацетамол
  • Спрей Т-септ/Тантум Верде, Фортеза (з 4 років)
  • Льодяники Т-септ/Тантум Верде/Декатилен Оріс (з 6 років)

Також можна використовувати морозиво та звичайні льодяники для полегшення симптомів.

Що стосується полоскання сольовим розчином, то можна застосовувати, якщо відмічаєте від нього позитивний ефект.

Лікар наголосив, що усі ці заходи не лікують горло, а лише полегшують біль чи першіння, не більше.

Якщо у дитини червоне горло, але воно її не турбує та не заважає пити/їсти, то можна не давати ліків взагалі.

Мазання люголем, натирання соски масляними розчинами, розтирання таблеток в порошки та свічки в попу, не лікують та провокують ускладнення.

Читайте також, кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити.

Також ми писали, що треба знати батькам, які ведуть дітей до стоматологів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГРВІдитинаЛікарі