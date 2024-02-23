Врач рассказал, что категорически нельзя делать после завтрака

После завтрака не рекомендуется чистить зубы, так как вы повредите эмаль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление врача Майкла Мосли изданию Express.

Почему чистить зубы после завтрака не нужно

Медик объяснил, что многие делают неправильно и в конечном итоге чисткой зубов после еды ослабляют свою эмаль, которая является твердым глянцевым веществом.

По словам врача, люди должны почистить зубы перед тем, как завтракать. В Американской ассоциации стоматологов утверждают, если вы не почистили зубы до завтрака, вы должны подождать по крайней мере через 30 минут, потому что кислота из пищи ослабит эмаль зуба.

Доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, также объяснил, почему чистка зубов сразу после еды может вызвать проблемы.

"Мы всегда советуем вам чистить зубы перед тем, как завтракать. Это потому, что когда вы завтракаете, кислота во рту ослабляет зубную эмаль, что может привести к кариесу и другим проблемам со здоровьем полости рта", - сказал стоматолог.

"Кроме того, если вы чистите зубы слишком быстро после еды, это может еще больше повредить ваши зубы, потенциально требуя лечения зубов, поэтому, когда это возможно, чистите зубы, как только проснетесь, чтобы укрепить эмаль и настроиться на день", - добавил он.

Если вы наслаждаетесь кислыми продуктами или напитками, например, кофе или фруктами, на завтрак, Американская ассоциация стоматологов рекомендует подождать 60 минут после еды перед чисткой, поскольку это может повредить зубную эмаль.