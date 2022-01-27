Грейпфрут можна їсти тільки раз на тиждень: дієтолог пояснила чому

Грейпфрут відноситься до дуже корисних цитрусових, але їсти його потрібно з обережністю не більше одного разу на тиждень.

Вся справа в тому, що активні речовини фрукта пригнічують дію ферментів, необхідних для детоксикації багатьох речовин в організмі, повідомила фахівець.

"Я б рекомендувала вживати грейпфрут не частіше разу на тиждень. Повністю виключити фрукт з раціону необхідно при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту і при підвищеній чутливості до саліцилатів", - сказала експерт з харчування.

Зеленцова додала, що через можливий розвиток підвищеної шкірної чутливості до сонця, слід дотримуватися особливої обережності в жарку пору року.

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