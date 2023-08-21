Врач рассказал, какие яблоки нужно очищать от шкурки, и кому их есть строго нельзя

Чем полезны яблоки для организма

Яблоки содержат множество полезных веществ, которые положительно влияют практически на все системы нашего организма.

В плодах содержатся:

микроэлементы, такие как калий, медь, цинк, положительно влияют на работу сердца и иммунной системы

железо - предупреждает развитие анемии;

витамины А, С и К, поддерживающие в хорошем состоянии органы зрения, сосуды и кишечник соответственно

пектины - растворимые пищевые волокна, выводят из организма токсины, радионуклиды и канцерогены, обеспечивают существование полезных бактерий в кишечнике

кверцетин - антикосидант, способный уменьшать воспаление в различных органах (содержится в кожуре яблок)

Как есть яблоки?

Многие из вышеупомянутых полезностей содержатся в кожуре яблок. Однако яблоки, приобретенные на рынке или в магазине, могут быть обработаны разными химическими веществами, предупреждающими порчу яблок. Поэтому с кожурой лучше есть домашние яблоки, которые не подвергались дополнительной обработке.

Кому яблоки противопоказаны?

Яблоки следует есть с осторожностью при повышенной кислотности желудка и воспалительных процессах в кишечнике. В таких случаях следует отдавать предпочтение сладким сортам яблок.