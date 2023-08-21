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Врач рассказал, какие яблоки нужно очищать от шкурки, и кому их есть строго нельзя

Фото: Чем полезны яблоки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в конце лета и начале осени начинают созревать яблоки. Эти плоды являются самыми популярными "родными" фруктами в нашей стране.

Какую пользу несут яблоки для здоровья, и кому их есть нельзя, - рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Чем полезны яблоки для организма

Яблоки содержат множество полезных веществ, которые положительно влияют практически на все системы нашего организма.

В плодах содержатся:

  • микроэлементы, такие как калий, медь, цинк, положительно влияют на работу сердца и иммунной системы
  • железо - предупреждает развитие анемии;
  • витамины А, С и К, поддерживающие в хорошем состоянии органы зрения, сосуды и кишечник соответственно
  • пектины - растворимые пищевые волокна, выводят из организма токсины, радионуклиды и канцерогены, обеспечивают существование полезных бактерий в кишечнике
  • кверцетин - антикосидант, способный уменьшать воспаление в различных органах (содержится в кожуре яблок)

Как есть яблоки?

Многие из вышеупомянутых полезностей содержатся в кожуре яблок. Однако яблоки, приобретенные на рынке или в магазине, могут быть обработаны разными химическими веществами, предупреждающими порчу яблок. Поэтому с кожурой лучше есть домашние яблоки, которые не подвергались дополнительной обработке.

 

Кому яблоки противопоказаны?

Яблоки следует есть с осторожностью при повышенной кислотности желудка и воспалительных процессах в кишечнике. В таких случаях следует отдавать предпочтение сладким сортам яблок.

 

Раньше мы сообщали, как загадать желание и погадать на яблоках, чтобы обязательно сбылось.

Также читайте, что будет, если опавшие яблоки оставить под деревом.

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яблукаЗдоровое питание