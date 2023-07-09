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Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития

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Воскресенье 09 июля 2023 13:01
Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития Как вовремя распознать первые признаки диабета (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Диабет - тяжелое и сложное заболевание, которым страдают люди во всем мире. По данным ВОЗ, за последние 40 лет диагноз диабет стали ставить в два раза чаще и от этого заболевания страдают абсолютно все - от маленьких детей до пожилых людей.

Предотвратить диабет можно, если обратить внимание на первые симптомы развития заболевания.

Что такое предиабет и как можно остановить процесс развития болезни, рассказала эндокринолог Дина Крылова.

Предиабет - это уже болезнь?

Врач отмечает, что термин "предиабет" не является медицинским и вместо него врачи обычно указывают "нарушении гликемии натощак" и "нарушение толерантности к углеводам". Но по факту, это состояние, когда у человека уже есть повышенный уровень сахара в крови, но он ниже рекомендованного порога для диагноза "диабет". И это состояние - в одном шаге от болезни.

Нормы сахара в крови из вены составляют 6,0 ммоль/л. Если показатель колеблется от 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, то врачи диагностируют нарушение гликемии натощак.

Если показатель от 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при изменении сахара после еды, то это - нарушение толерантности к углеводам.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует ставить диагноз "предиабет", когда сахар натощак составляет от 5,6 ммоль/л. Но для четкого диагноза нужно использовать не только этот показатель.

Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развитияПочему появляется предиабет

На уровень сахара в крови может влиять множество факторов - от неправильного образа жизни и низкой физической активности до дефицита сна. Также диабет передается по наследству, и людям, у которых родственники страдают этим заболеванием, нужно внимательно относиться ко всем предвестникам.

Что влияет на развите предиабета

  • Сопутствующие заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые и т.д)
  • Прием некоторых медикаментов
  • Стресс

Симптомы предиабета

  • Чувствуете голод и жажду больше обычного
  • Частые походы в туалет
  • Избыточный вес и ожирение
  • Чувствуете, что ваша производительность упала
  • Раны заживают намного медленнее

Первые симптомы предиабета, как и диабета очень слабо выражены и люди на них не обращают внимание. Изменения могут обнаружить случайно во время анализа крови на сахар. Или при лечении другого заболевания. При обнаружении предиабета в начальной стадии есть все шансы затормозить развитие болезни или ее избежать.

Как не допустить развитие диабета

Главный и первый шаг - изменить образ жизни. Нужно сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, нормализация сна и отказ от вредных привычек, в частности - алкоголя и курения.

При обнаружении предиабета этих мер бывает достаточно, чтобы остановить развитие болезни. Иногда врач может назначить дополнительные препараты.

Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития

Кстати, ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно, чтобы избежать болезней.

А еще рассказывали о том, что в НСЗУ сделали важное заявление о лекарствах для украинцев с диабетом.

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