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Врач рассказал, как подтянуть обвисшую кожу на шее без операции

Фото: Как подтянуть обвисшую кожу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Есть несколько разных причин, почему ваша кожа шеи может начать обвисать, среди которых старение и гравитация занимают первое место в списке.

Как подтянуть кожу без сделок, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Почему обвисает кожа

Есть несколько разных причин, почему ваша кожа шеи может начать обвисать, среди которых старение и гравитация занимают первое место в списке. С возрастом ваша кожа теряет эластичность и коллаген – вещества, сохраняющие ее упругость и молодость. Кроме того, со временем сила тяготения тянет вашу кожу, вызывая ее провисание.

Однако подтянуть кожу в этой области можно. Более того, доктор Сара Тонкс, врач-косметолог, представила безоперационную процедуру, которая может сделать это немедленно.

Что нужно делать

Если вы ищете более доступный вариант, специалисты по лечению рака кожи говорят, что регулярные физические упражнения являются одним из лучших способов подтянуть кожу шеи.

Физические движения помогают наращивать мышцы шеи, которые помогут поддерживать кожу и предотвращать ее провисание. Есть несколько конкретных упражнений, которые вы можете делать, чтобы нацелить мышцы на шею, один из вариантов - йога для лица.

Йога для лица использует специальные мышцы лица, чтобы тонизировать и подтянуть кожу.

Как подтянуть кожу на шее (скриншот)

Некоторые из них очень легко включить в свой распорядок дня, например подъем подбородка с языком. Это упражнение помогает уменьшить обвес шеи и привести в тонус мышцы в этой области.

Приложение для йоги на лице Luvly объясняет, что вам нужно опустить плечи, держа спину и шею высоко и смотреть вверх, к потолку. Затем вы поднимаете голову вверх, следя за своим взглядом. Выдвиньте язык, направьте его вверх и задержитесь на пять секунд.

Затем переместите язык вправо и удерживайте еще пять секунд. Повторив это с левой стороны, вы можете выйти из позы.

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