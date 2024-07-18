Врач рассказал, безопасно ли делиться напитками с другими людьми: все риски

Иногда мы можем позволить другу выпить воду из своей бутылки. Как оказалось, такая привычка не совсем полезна для здоровья и имеет некоторые риски.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Риск совместного использования напитков

По словам патологоанатома и клинического микробиолога Бобби Притта, всякий раз, когда вы выпиваете с другом из одной чашки, есть вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию.

Есть много разных типов микроорганизмов, бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Некоторые из них могут выживать в слюне.

Некоторые из них могут выжить на сухой поверхности (например горловина чашки или отверстие соломинки), пока их не помоют.

Совместное проживание (например, в колледже), способствует подхвату болезней, передающихся воздушно-капельным путем от инфицированного человека.

Обстановка также имеет значение: переполненные бары более рискованны потому, что там меньше вентиляции и больше шансов быть ближе к больному, а тип напитка, как правило, не влияет на риск заболеть.

Важно знать, что алкоголь, который вы пьете, не убивает микробы.

Врач добавила, что нет большой разницы в риске совместного использования стакана для питья и бутылки с водой. Риск заражения зависит от человека, у которого есть инфекция, например от того, как он выделяет вирус и бактерии.

Риск для детей

Дети могут не любить делиться своими игрушками, но если кто-то оставит свой сок без присмотра, другой ребенок его возьмет и выпьет.

Если ребенок болен, то в напиток, который он пьет, обычно попадает больше слюны, а это означает, что существует большая вероятность попадания вирусных частиц и слизи в напиток. Это может привести к более высокому шансу инфицирования.

Дети могут получать многие респираторные инфекции, и они передаются через слюну.

Обычно дети дошкольного возраста болеют чаще, потому что у них еще не полностью развита иммунная защита. Итак, когда пьете из одной чашки с ребенком, то у вас есть больший шанс заразить малыша.