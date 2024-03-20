Врач рассказала о состоянии, где в зоне риска находятся мужчины от 60 лет

Основные симптомы язвы

Прежде всего это чувство жжения или тупая боль в области желудка. При этом язва не всегда может сопровождаться болью. Иногда болезнь проявляет себя следующими симптомами:

тошнота

изжога

ощущение тяжести в желудке

Почему возникает такое состояние

Раньше развитие язвы часто связывалось с неправильным питанием. Однако двое австралийских исследователей - Барри Маршалл и Робин Уоррен - получили Нобелевскую премию за открытие бактерии Helicobacter pylori (H. pylori).

Они установили, что около 80% случаев язв имеют бактериальную природу. Понимание реальной природы развития заболевания спасло многие жизни. А также позволило установить группы риска и факторы, которые могут быть причастны к развитию рака желудка.

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что хеликобактер - это также основная причина рака желудка. Поэтому если в вашем случае причиной гастрита или язвы является хеликобактер, не следует пренебрегать антибиотикотерапией даже при легких симптомах.

По словам врача, рак не развивается на пустом месте. Сначала происходит атрофия тканей, затем - метаплазия, затем - дисплазия и только потом - рак.

Инфицирование хеликобактером не является единственным фактором развития заболевания. Однако более 80% случаев рака желудка ассоциируется именно с этой бактерией, говорит эксперт.

Как лечить язву

Специалисты часто назначают препараты из группы ингибиторов протонной помпы. Это лекарство поможет уменьшить количество желудочной кислоты, которая попадает в желудок.

Иногда язва возвращается даже после эффективного лечения. Однако это возникает не так часто, если лечение было направлено на реальную причину болезни.

Насколько опасна язва

Язва может угрожать жизни человека. Нужно немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью, если возникли следующие симптомы:

рвота с кровью. При чем кровь может быть как красного цвета, так и напоминать кофейную гущу.

чувствуете резкую и очень сильную боль в участке желудка

темные липкие стулы, напоминающие смолу

Диеты не лечат язву желудка. Однако, если у вас диагностированная язва, лучше ограничить свой рацион в следующих продуктах и напитках: