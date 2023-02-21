Врач рассказала, что делать, если у ребенка обнаружены вши

Педикулез - это паразитарное заболевание кожи и волос, вызываемое главной вошью. Источник заражения служит всегда больной человек.
Какие симптомы педикулеза, и как его лечить у детей рассказали врачи на странице в Facebook "Доказові батьки".
Заражение происходит контактным путем и через предметы обихода (гребешки, шляпы и т.п.).
От заражения до первых проявлений болезни обычно проходит около 7 дней, но может быть и больше.
Чаще главным педикулезом болеют дети 3-11 лет. Обычно на одном человеке паразитирует до 10 вшей, а яиц (гнид) могут быть сотни и даже тысячи.
Проявляется заболевание наличием вшей и гнид, зудом, могут быть осложнения в виде гнойничков (в случае присоединения бактериальной инфекции на фоне расчесывания, увеличения лимфоузлов и т.п.).
Появление вшей не зависит от социального статуса семьи, навыков гигиены, длины волос и других внешних факторов.
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