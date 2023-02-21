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Врач рассказала, что делать, если у ребенка обнаружены вши

Фото: Как проявляется педикулез у ребенка (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Педикулез - это паразитарное заболевание кожи и волос, вызываемое главной вошью. Источник заражения служит всегда больной человек.

Какие симптомы педикулеза, и как его лечить у детей рассказали врачи на странице в Facebook "Доказові батьки".

Что нужно знать о педикулезе

Заражение происходит контактным путем и через предметы обихода (гребешки, шляпы и т.п.).

От заражения до первых проявлений болезни обычно проходит около 7 дней, но может быть и больше.

Чаще главным педикулезом болеют дети 3-11 лет. Обычно на одном человеке паразитирует до 10 вшей, а яиц (гнид) могут быть сотни и даже тысячи.

Проявляется заболевание наличием вшей и гнид, зудом, могут быть осложнения в виде гнойничков (в случае присоединения бактериальной инфекции на фоне расчесывания, увеличения лимфоузлов и т.п.).

Появление вшей не зависит от социального статуса семьи, навыков гигиены, длины волос и других внешних факторов.

Как лечат педикулез и что рекомендовано

  • Если у вашего ребенка установлен педикулез, соблюдайте рекомендации врача по лечению.
  • Ребенок не должен посещать детский коллектив до выздоровления, которое подтвердит врач.
  • Следует осмотреть всех контактных лиц, при необходимости провести их лечение.
  • Профилактическое лечение при педикулезе не применяется (исключение может делаться для лиц, спящих в одной постели с лицом, заболевшим педикулезом).
  • Объясните ребенку, что нельзя использовать чужие гребешки, шляпы, шарфы и т.д.
  • Нательное и постельное белье, шляпы, банданы и прочее нужно постирать при температуре не ниже 50 градусов и пропарить утюгом. То, что нельзя постирать, нужно сложить в пакет и закрыть на 1-2 недели.
  • Механическое удаление вшей и гнид с помощью расчесывания расческой следует проводить на влажных волосах 1 раз в 3 дня до 2 недель.
  • После обработки противопедикулезными средствами не используйте для мытья волосы шампуни с кондиционерами, в том числе с силиконами, так как они снижают остаточный лечебный эффект противопедикулезных препаратов.
  • Обязательно производите повторную обработку противопедикулезным препаратом через 9 дней.

Напомним, что врач рассказала, что вызывает лунатизм у детей.

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