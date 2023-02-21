Врач рассказала, что делать, если у ребенка обнаружены вши

Что нужно знать о педикулезе

Заражение происходит контактным путем и через предметы обихода (гребешки, шляпы и т.п.).

От заражения до первых проявлений болезни обычно проходит около 7 дней, но может быть и больше.

Чаще главным педикулезом болеют дети 3-11 лет. Обычно на одном человеке паразитирует до 10 вшей, а яиц (гнид) могут быть сотни и даже тысячи.

Проявляется заболевание наличием вшей и гнид, зудом, могут быть осложнения в виде гнойничков (в случае присоединения бактериальной инфекции на фоне расчесывания, увеличения лимфоузлов и т.п.).

Появление вшей не зависит от социального статуса семьи, навыков гигиены, длины волос и других внешних факторов.

Как лечат педикулез и что рекомендовано