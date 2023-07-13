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Врач рассказала, что категорически нельзя делать при кишечных инфекциях

Что нельзя делать при кишечных инфекциях (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Следовало установиться жаркой погоде, как резко возросли вспышки кишечных инфекций. Массовые пищевые отравления могут фиксироваться в детских садах, лагерях отдыха, свадьбах и других событиях.

Об этом сообщила семейный врач Дарья Британчук в Instagram.

Что нельзя делать

Врач говорит, если уж так случилось, что вы заболели кишечными инфекциями, то категорически не стоит:

  • пить антибиотик - даже бактериальные диареи не всегда нуждаются в антибиотике. Все зависит от степени тяжести
  • не соблюдать строгую диету и морить себя голодом - есть можно почти все, по желанию. Можно даже что-нибудь сладкое. Единственное, чего следует избегать - молоко, потому что может усилить диарею
  • не пейте средства, останавливающие диареи. Также сразу не стоит пить средство от рвоты. Но если она безудержна и невозможно отпоить ребенка или себя - тогда можно
  • не пейте Но-шпу, Мезин и Фестал

По словам врача, только некоторые виды полезных бактерий из пробиотиков могут сократить продолжительность диареи только на 1 день.

Что поможет

Семейный врач отметила, что во время кишечной инфекции, следует отдать предпочтение 2 простым правилам:

  • обустроить быт несколькими тазиками, кроватью и сериалами
  • пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. При безудержном поносе/рвоте нужно пить еще и электролитные растворы. Можно сделать из соли и сахара дома. Для детей - только детские, потому что взрослые могут усилить диарею из-за избытка солей

Важно помнить, что сорбенты в этом случае бессильны.

Причины возникновения кишечных инфекций

Причина возникновения кишечных инфекций - проникновение вирусов, бактерий и их токсинов через ротоглотку в желудок и далее в кишечник. При размножении они вызывают воспаление, выделяют яды и опасные токсины.

Как правило, заболевание развивается через 6-48 часов, но может иметь и более длительный инкубационный период. В отличие от ОРВИ и сезонного гриппа, пик которых приходится на холодное время года, кишечный грипп, ротавирусный энтерит (воспаление кишечника), дизентерия чаще наблюдается летом.

Это связано с большим количеством горячих напитков жидкости, что уменьшает концентрацию желудочного сока, а также с употреблением немытых фруктов и ягод.

Главные пути распространения инфекции - контактно-бытовой, через воду и продукты питания, а также воздушно-капельным путем (ротавирус). Источником инфекции могут быть рвотные массы и фекалии вирусоносителей, у которых заболевание проявляется бессимптомными формами.

Ранее мы сообщали, что делать, если у ребенка обнаружили кишечную инфекцию.

Также мы писали, что загрязненная вода может привести к смертельной болезни.

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