Врач рассказала, что категорически нельзя делать при кишечных инфекциях

Следовало установиться жаркой погоде, как резко возросли вспышки кишечных инфекций. Массовые пищевые отравления могут фиксироваться в детских садах, лагерях отдыха, свадьбах и других событиях.
Об этом сообщила семейный врач Дарья Британчук в Instagram.
Врач говорит, если уж так случилось, что вы заболели кишечными инфекциями, то категорически не стоит:
По словам врача, только некоторые виды полезных бактерий из пробиотиков могут сократить продолжительность диареи только на 1 день.
Семейный врач отметила, что во время кишечной инфекции, следует отдать предпочтение 2 простым правилам:
Важно помнить, что сорбенты в этом случае бессильны.
Причина возникновения кишечных инфекций - проникновение вирусов, бактерий и их токсинов через ротоглотку в желудок и далее в кишечник. При размножении они вызывают воспаление, выделяют яды и опасные токсины.
Как правило, заболевание развивается через 6-48 часов, но может иметь и более длительный инкубационный период. В отличие от ОРВИ и сезонного гриппа, пик которых приходится на холодное время года, кишечный грипп, ротавирусный энтерит (воспаление кишечника), дизентерия чаще наблюдается летом.
Это связано с большим количеством горячих напитков жидкости, что уменьшает концентрацию желудочного сока, а также с употреблением немытых фруктов и ягод.
Главные пути распространения инфекции - контактно-бытовой, через воду и продукты питания, а также воздушно-капельным путем (ротавирус). Источником инфекции могут быть рвотные массы и фекалии вирусоносителей, у которых заболевание проявляется бессимптомными формами.
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