Загрязненная вода может привести к появлению смертельной болезни: украинцев предупреждают об опасности!

После подрыва россиянами Каховской ГЭС многие источники питьевой воды оказались непригодными. Более того - такую воду не советуют использовать даже как техническую, ведь могут произойти летальные последствия из-за развития кишечных инфекций.

Как уберечь свое здоровье и жизнь, рассказали на сайте Минздрава.

В чем опасность кишечных инфекций

Отсутствие доступа к чистой воде и условиям соблюдения гигиены может привести к развитию кишечных инфекций, таких как холера, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез или дизентерия.

Эти инфекции могут вызвать критическое обезвоживание организма из-за потери жидкости вследствие рвоты и диарея.

Сильное обезвоживание - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов. Состояние может развиться всего в течение нескольких часов.

Как проявляется обезвоживание

Симптомы обезвоживания у взрослых:

ухудшение общего самочувствия

жажда, сухость во рту, головная боль

сонливость, вялость, кратковременная потеря сознания

учащенное сердцебиение и дыхание

одышка и резкая слабость, головокружение

темно-желтый цвет мочи, уменьшение ее количества

потеря упругости кожи

западание глаз, посинение губ и ушных раковин

судороги мышц

Симптомы тяжелого обезвоживания у детей и младенцев:

сухость во рту

плач без слез

сонливость, слабость, вялость или раздражительность

сухие подгузники в течение трех часов

запавшие глаза, щеки, мягкий родничок на верхушке головы

Что делать в случае обезвоживания

Прежде всего, необходимо восстановить объем жидкости и микроэлементов организма. Заметьте, что просто пить воду для этого недостаточно.

Для восстановления водно-солевого баланса используйте специальный раствор. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.

Если купить его не удалось, можно использовать раствор из 3,5 чайных ложек сахара и 0,5 столовой ложки соли в 1 литре воды.

Как принимать раствор

если вес меньше 10 кг - 100 мл/кг

вес от 10 кг до 20 кг - 1 л для первых 10 кг массы тела плюс 50 мл/кг для любого увеличения веса свыше 10 кг

вес от 20 кг до 80 кг - 1,5 л + 20 мл/кг на каждый кг для любого увеличения веса свыше 20 кг (максимум 2,4 л в сутки)

В дополнение к растворам для регидратации новорожденных на грудном вскармливании нужно обязательно кормить грудным молоком, детей на искусственном вскармливании - смесью.

Для приготовления раствора используйте только чистую безопасную воду: бутилированную, кипяченую или очищенную специальными средствами.

Продолжайте давать раствор для регидратации с учетом каждого жидкого стула, пока диарея не пройдет.

Что категорически нельзя делать

Не давайте лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника и лекарственные препараты против диареи. Это может привести к усугублению интоксикации организма и кишечной непроходимости.

Также не давайте подслащенные газированные напитки, сладкий сок или чай, поскольку они могут усилить диарею.

Если состояние больного не улучшается или становится хуже, вызывайте скорую.