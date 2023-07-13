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Лікар розповіла, що категорично не можна робити при кишкових інфекціях

Що не можна робити при кишкових інфекціях (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Варто було встановитися спекотній погоді, як різко зросли спалахи кишкових інфекцій. Масові харчові отруєння можуть фіксуватись у дитячих садках, таборах відпочинку, на весіллях та інших подіях.

Про це повідомила сімейний лікар Дарина Британчук в Instagram.

Що не можна робити

Лікар каже, якщо вже так сталось, що ви захворіли на кишкові інфекції, то категорично не варто:

  • пити антибіотик - навіть бактеріальні діареї не завжди потребують антибіотика. Все залежить від ступеня важкості
  • не дотримуватись суворої дієти і морити себе голодом - їсти можна майже все, за бажанням. Можна навіть щось солодке. Єдине, чого варто уникати - молоко, бо може посилити діарею
  • не пийте засоби, що спиняють діареї. Також одразу не варто пити засіб від блювоти. Але якщо вона нестримна і неможливо відпоїти дитину чи себе - тоді можна
  • не пийте Но-шпу, Мезин та Фестал

За словами лікаря, лише деякі види корисних бактерій із пробіотиків можуть скоротити тривалість діареї тільки на 1 день.

Що допоможе

Сімейний лікар зазначила, що під час кишкової інфекції, варто надати перевагу 2 простим правилам:

  • облаштувати побут декількома тазиками, ліжком та серіалами
  • пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. При нестримному проносі/блюванні потрібно пити ще й електролітні розчини. Можна зробити з солі та цукру вдома. Для дітей - тільки дитячі, бо дорослі можуть посилити діарею через надлишок солей

Важливо пам'ятати, що сорбенти в цьому випадку безсилі.

Причини виникнення кишкових інфекцій

Причина виникнення кишкових інфекцій - проникнення вірусів, бактерій і їх токсинів через ротоглотку в шлунок і далі в кишківник. При розмноженні вони викликають запалення, виділяють отрути і небезпечні токсини.

Як правило, захворювання розвивається через 6-48 годин, але може мати і більш тривалий інкубаційний період. На відміну від ГРВІ та сезонного грипу, пік яких припадає на холодну пору року, кишковий грип, ротавірусний ентерит (запалення кишківника), дизентерія частіше спостерігаються влітку.

Це пов'язано з великою кількістю гарячих напоїв рідини, що зменшує концентрацію шлункового соку, а також з вживанням немитих фруктів і ягід.

Головні шляхи поширення інфекції - контактно-побутовий, через воду та продукти харчування, а також повітряно-крапельним шляхом (ротавірус). Джерелом інфекції можуть бути блювотні маси і фекалії вірусоносіїв, у яких хвороба проявляється безсимптомними формами.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо в дитини виявили кишкову інфекцію.

Також ми писали, що забруднена вода може призвести до появи смертельної хвороби.

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