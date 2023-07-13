Лікар розповіла, що категорично не можна робити при кишкових інфекціях

Варто було встановитися спекотній погоді, як різко зросли спалахи кишкових інфекцій. Масові харчові отруєння можуть фіксуватись у дитячих садках, таборах відпочинку, на весіллях та інших подіях.
Про це повідомила сімейний лікар Дарина Британчук в Instagram.
Лікар каже, якщо вже так сталось, що ви захворіли на кишкові інфекції, то категорично не варто:
За словами лікаря, лише деякі види корисних бактерій із пробіотиків можуть скоротити тривалість діареї тільки на 1 день.
Сімейний лікар зазначила, що під час кишкової інфекції, варто надати перевагу 2 простим правилам:
Важливо пам'ятати, що сорбенти в цьому випадку безсилі.
Причина виникнення кишкових інфекцій - проникнення вірусів, бактерій і їх токсинів через ротоглотку в шлунок і далі в кишківник. При розмноженні вони викликають запалення, виділяють отрути і небезпечні токсини.
Як правило, захворювання розвивається через 6-48 годин, але може мати і більш тривалий інкубаційний період. На відміну від ГРВІ та сезонного грипу, пік яких припадає на холодну пору року, кишковий грип, ротавірусний ентерит (запалення кишківника), дизентерія частіше спостерігаються влітку.
Це пов'язано з великою кількістю гарячих напоїв рідини, що зменшує концентрацію шлункового соку, а також з вживанням немитих фруктів і ягід.
Головні шляхи поширення інфекції - контактно-побутовий, через воду та продукти харчування, а також повітряно-крапельним шляхом (ротавірус). Джерелом інфекції можуть бути блювотні маси і фекалії вірусоносіїв, у яких хвороба проявляється безсимптомними формами.
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