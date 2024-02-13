Врач рассказала о распространенном состоянии, которое ухудшается после еды

Почему возникает изжога

Изжога иногда возникает после употребления конкретной пищи или питья и связана с тем, что кислота из желудка поднимается в горло.

Если такие случаи беспокоят длительное время и часто, то человеку могут диагностировать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь - состояние, при котором содержимое желудка частично возвращается в пищевод и повреждает его.

Основными симптомами изжоги являются:

чувство жжения где-то в области грудной клетки

неприятный кислый привкус во рту, который вызывает желудочная кислота

кашель или икота, которые часто повторяются

хриплый голос

неприятный запах изо рта

вздутие и тошнота

Симптомы часто ухудшаются после еды, в позиции лежа и при наклоне вперед.

Такое неприятное состояние время от времени беспокоит многих людей, и доподлинно причины его возникновения неизвестны.

Изжога также может возникать в связи с другими проблемами со здоровьем. Например, у людей, имеющих язву желудка или грыжу диафрагмы - перемещение части желудка в грудную клетку.

Как облегчить симптомы

Что может облегчить симптомы следует придерживаться следующих рекомендаций:

ешьте меньшими порциями, однако чаще

если у вас избыточный вес, попробуйте его уменьшить

практикуйте техники расслабления

не потребляйте пищу, которая провоцирует симптомы

не ешьте за 3-4 часа до сна

избегайте одежду, которая жмет тело в участке талии

откажитесь от курения и алкоголя

не прекращайте принимать назначенное лекарство без предварительной консультации с врачом

Облегчить проявления изжоги могут антациды - препараты, снижающие кислотность желудочного содержимого. Их лучше принимать вместе с едой или сразу после.

Однако следует обязательно проконсультироваться с врачом

Педиатр Татьяна Куликова рассказала, что основной группой препаратов для лечения регулярной изжоги являются ингибиторы протонной помпы. Они уменьшают или длительно угнетают выделение желудочного сока.

Народные методы

К народной медицине следует относиться с осторожностью. В основном альтернативные методы не эффективны и даже могут навредить.

Однако при изжоге некоторые советы действительно могут временно облегчить симптомы - например, пить молоко. Важно выбирать нежирное молоко - оно выполняет функцию временного буфера между слизистой желудка и кислотным содержимым.

Также полезным может стать имбирный чай и вода с медом и небольшим количеством лимонного сока. Это может привести к временному облегчению, однако не является лечением причины.