Диетолог назвала 5 причин, почему люди не могут похудеть

Многие люди, которые соблюдают диеты и активно занимаются спортом, не могут сбросить лишний вес. Причин этому может быть много, важно еще раз проанализировать свой рацион, состояние здоровья и режим дня.

О том, какие 5 основных причин мешают похудению, рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram .

Физиологические причины

Наличие определенных заболеваний или состояний может отрицательно влиять на процесс желаемой потери веса.

"Самостоятельное похудение - это тоже самолечение, и если у вас с первого раза не получилось, лучше обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу", - советует эксперт.

Неэффективные методики

Часто люди пытаетесь похудеть, соблюдая правила с недоказанной эффективностью. Поэтому они не получают желаемого результата.

"Заменив макароны из обычной муки на макароны из спельтовой, обычное молоко на кокосовое и употребляя фрукты только до 12.00, вы не похудеете, если больше ничего не изменится", - объясняет Павлюк.

Применяете быстрые диеты

Причина того, что вы не можете сбросить лишний вес может быть в том, что вы сидите на коротких детокс-днях, на соках или воскресных диетах.

"Такие экспресс-методы, конечно, помогут сбросить пару килограммов к празднику (что категорически противоречит здоровому пищевому поведению), но в долгосрочной перспективе сохранить сброшенный вес не удастся", - говорит диетолог

Принимаете БАДы или специальные медикаменты

"Еще одна причина - вы надеетесь только на медикаментозную терапию или БАДы. Лекарственный препарат - только помощь, но не самостоятельный элемент. "Волшебной" таблетки, к сожалению, не существует.

Истощаете себя физическими нагрузками

"Заниматься спортом каждый день это очень хорошо, но помните, что физические нагрузки очень повышают аппетит. И вместо понижения веса вы можете начать даже набирать. Все должно быть в меру", - объясняет Павлюк.