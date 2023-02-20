Диетолог Фус рассказала, как навсегда избавиться от жира на животе

Чаще всего жировые отложения формируются в зоне живота. Это не только усугубляет фигуру и приносит дискомфорт, но еще и вредит здоровью.

О том, как навсегда избавиться от жира на животе, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook .

Чем опасен жир на животе

"Реально навсегда избавиться от живота, или висцеральный жир непобедим? Мне довольно часто задают этот вопрос, давайте разбираться вместе", - пишет эксперт.

Фус объясняет, что в нашем теле в норме должен быть жир, который размещается под кожей, вокруг внутренних органов. Но в зависимости от образа жизни, питания и физической активности, его количество может начать увеличиваться. И всегда он скапливается на животе.

"Большой живот - это не только эстетически некрасиво, но и опасно для здоровья, поскольку жир, накапливаясь вокруг внутренних органов, сжимает и препятствует их нормальной работе. Это может провоцировать развитие инсулинорезистентности, сахарного диабета, гипертонии, онкологических патологий", - объясняет диетолог.

Как избавиться от избыточного жира

Светлана Фус советует откорректировать питание, чтобы избавиться от жира на животе.

"Обратите внимание на то, чем вы ужинаете. Важно не переедать на ночь и питаться сбалансировано в течение дня", - пишет эксперт.

Также советует добавить физическую активность, чтобы сжигать лишние калории.

"Без физической активности снизить количество висцерального жира трудно. Повышая интенсивность занятий, вы тратите энергию, и организм берет ее из жировых запасов. Поэтому так важно подтягивать мышцы и активизировать мышечную массу. Но заметьте, что тренировки не должны быть чрезмерными. Эффективными, но не изнурительными", - объясняет Фус.

Также она отмечает, если вы действительно хотите избавиться от жира на животе, забудьте о "диетах" - урезании калорий и т.д.

"Единственное правильное решение - организовать питание для себя, с учетом особенностей вашего организма, возраста и образа жизни", - советует диетолог.

Фус также рекомендует сделать анализы, чтобы проверить: гликированный гемоглобин, липопротеиды фракционно, ТТГ, глюкозу.