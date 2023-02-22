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Врач рассказала, какая популярная диета несет угрозу здоровью

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Среда 22 февраля 2023 12:03
Врач рассказала, какая популярная диета несет угрозу здоровью Какая диета может навредить здоровью (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Накануне весны многие люди прибегают к экстремальным диетам, чтобы быстро потерять вес и приобрести желаемые формы. Однако некоторые популярные режимы похудения могут быть очень опасны для здоровья.

Об этом рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram.

Какая диета несет угрозу здоровью

"В отличие от интервального голодания, которое может стать образом жизни, к кетодиете я отношусь с осторожностью. Главный принцип кето замена глюкозы здоровыми жирами в качестве источника энергии для организма: 60-70% здоровых жиров, среднее количество белка и малое количество углеводов 5% (это 30-50 г)", - объясняет эксперт.

По словам Павлюк, несколько дней в таком режиме и организм начинает производить кетоны. Они образуются в печени из жировых тканей организма и употребляемых жиров.

Какие преимущества кетодиеты

  • Снижение влечения к вредным продуктам;
  • Достаточно быстрое понижение веса;
  • Контроль за аппетитом и чувством голода;
  • Нормализация уровня сахара в крови и артериального давления;
  • Повышение чувствительности к инсулину;
  • Укрепление иммунитета;
  • Повышение жизненного тонуса;
  • Антивозрастной эффект.

Чем опасна кетодиета

  • Повышение кетоновых тел в моче и крови;
  • Риск возникновения кетоацидоза - предельно высокого уровня глюкозы и кетоновых тел (риск комы и смерти);
  • Запах изо рта (ацетоновый или фруктовый);
  • Нарушение работы ЖКТ;
  • Частое мочеиспускание;
  • Жажда;
  • Смена настроения, раздражительность;
  • Проблемы со сном.

Какие противопоказания к этой диете

Противопоказаниями для соблюдения кетодиеты являются заболевания ЖКТ, печени и желчного пузыря, почек, особенно камнеобразования.

А также диабет 1 типа, беременность и кормление грудью. Нельзя соблюдать такой режим похудения людям с гипертонией и повышенным холестерином, так как возрастает риск инфаркта и инсульта.

"Оптимальный срок для соблюдения кетодиеты от 1 до нескольких месяцев. Но имейте в виду, как только рацион станет прежним, потому что постоянно жить на кето невозможно, объемы и вес вернутся снова", - предостерегает врач.

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