Лікар розповіла, яка популярна дієта несе загрозу здоров'ю

Напередодні весни багато людей вдаються до екстремальних дієт, аби швидко втратити вагу й набути бажаних форм. Проте деякі популярні режими для схуднення можуть бути дуже небезпечними для здоров'я

Про це розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram .

Яка дієта несе загрозу здоров'ю

"На відміну від інтервального голодування, яке може стати способом життя, до кетодієти я ставлюсь з обережністю. Головний принцип кето заміна глюкози здоровими жирами в якості джерела енергії для організму: 60-70% здорових жирів, середня кількість білка і мала кількість вуглеводів-5% (це 30-50 г)", - пояснює експерт.

За словами Павлюк, декілька днів в такому режимі і організм починає виробляти кетони. Вони утворюються в печінці із жирових тканин організму і жирів, що вживаються.

Яка переваги кетодієти

Зниження потягу до шкідливих продуктів;

Достатньо швидке зниження ваги;

Контроль над апетитом і відчуттям голоду;

Нормалізація рівня цукру у крові і артеріального тиску;

Підвищення чутливості до інсуліну;

Зміцнення імунітету;

Підвищення життєвого тонусу;

Aнтивіковий ефект.

Чим небезпечна кетодієта

Підвищення кетонових тіл в сечі і крові;

Ризик виникнення кетоацидоза - гранично високого рівня глюкози і кетонових тіл (ризик коми і смерті);

Запах з рота (ацетоновий або фруктовий);

Порушення роботи ШКТ;

Часте сечовипускання;

Спрага;

Зміна настрою, дратівливість;

Проблеми зі сном.

Які протипоказання до цієї дієти

Протипоказами для дотримання кетодієти є захворювання ШКТ, печінки і жовчного міхура, нирок, особливо каменеутворення.

А також діабет 1 типу, вагітність і лактація. Не можна дотримуватися такого режиму схуднення людям із гіпертонією та підвищеним холестерином, бо зростає ризик інфаркту та інсульту.

"Оптимальний термін для дотримання кетодієти від 1 до декількох місяців. Але майте на увазі, як тільки раціон стане колишнім, бо постійно жити на кето неможливо, об‘єми і вага повернуться знову", - застерігає лікар.