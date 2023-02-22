Лікар розповіла, яка популярна дієта несе загрозу здоров'ю
Напередодні весни багато людей вдаються до екстремальних дієт, аби швидко втратити вагу й набути бажаних форм. Проте деякі популярні режими для схуднення можуть бути дуже небезпечними для здоров'я
Про це розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.
Яка дієта несе загрозу здоров'ю
"На відміну від інтервального голодування, яке може стати способом життя, до кетодієти я ставлюсь з обережністю. Головний принцип кето заміна глюкози здоровими жирами в якості джерела енергії для організму: 60-70% здорових жирів, середня кількість білка і мала кількість вуглеводів-5% (це 30-50 г)", - пояснює експерт.
За словами Павлюк, декілька днів в такому режимі і організм починає виробляти кетони. Вони утворюються в печінці із жирових тканин організму і жирів, що вживаються.
Яка переваги кетодієти
- Зниження потягу до шкідливих продуктів;
- Достатньо швидке зниження ваги;
- Контроль над апетитом і відчуттям голоду;
- Нормалізація рівня цукру у крові і артеріального тиску;
- Підвищення чутливості до інсуліну;
- Зміцнення імунітету;
- Підвищення життєвого тонусу;
- Aнтивіковий ефект.
Чим небезпечна кетодієта
- Підвищення кетонових тіл в сечі і крові;
- Ризик виникнення кетоацидоза - гранично високого рівня глюкози і кетонових тіл (ризик коми і смерті);
- Запах з рота (ацетоновий або фруктовий);
- Порушення роботи ШКТ;
- Часте сечовипускання;
- Спрага;
- Зміна настрою, дратівливість;
- Проблеми зі сном.
Які протипоказання до цієї дієти
Протипоказами для дотримання кетодієти є захворювання ШКТ, печінки і жовчного міхура, нирок, особливо каменеутворення.
А також діабет 1 типу, вагітність і лактація. Не можна дотримуватися такого режиму схуднення людям із гіпертонією та підвищеним холестерином, бо зростає ризик інфаркту та інсульту.
"Оптимальний термін для дотримання кетодієти від 1 до декількох місяців. Але майте на увазі, як тільки раціон стане колишнім, бо постійно жити на кето неможливо, об‘єми і вага повернуться знову", - застерігає лікар.
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