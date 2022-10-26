Врач рассказала, как правильно измерить ногу ребенку, чтобы подобрать обувь и не прогадать

Какой должна быть детская обувь

Врач назвала ключевые признаки детской обуви, которых следует придерживаться:

Обувь должна быть удобной. Это немаловажный момент;

Должена нравиться ребенку;

Подошва должна быть мягкая и эластичная, подвергаться при изгибе, а не быть твердой и ровной;

Из натуральных материалов;

Подобрано по размеру. И не "впритык" или "на вырост".

По словам специалиста, ортопедической обуви не существует. Оно есть только для детей с врожденными пороками опорно-двигательного аппарата, или для деток с церебральным параличом, косолапостью. Такая обувь производится и назначается индивидуально, когда на то есть медицинские показания.

Также обувь должна хорошо фиксировать ножку, но не пережимать.

Как выбрать правильный размер

В частности, нужно обвести контур стопы на бумаге, отмерить расстояние по диагонали между наиболее выступающими точками и добавить 1-1,5 см. Тогда это будет правильный размер для ребенка.

Кроме того, врач рекомендует, чтобы ребенок дома ходил без обуви.

"Вообще, если есть такая возможность, то желательно ходить босиком по траве, камням, песку. Если вы живете, например, в квартире и нет возможности ходить босиком по траве, то можно купить специальный коврик для деток. Он имеет разные поверхности, что прекрасно будет профилактировать развитие плоскостопия. Кстати, плоскостопие является нормой до 5-6 лет", - говорится в сообщении.

Важно, что учится ходить ребенок должен без обуви. Отмечается, что на один сезон у ребенка должно быть минимум две пары обуви, для того чтобы обувь можно было помыть, и сухой одеть.