Врач рассказала, почему нужно отказаться от детской присыпки

Меняя подгузник ребенка, родители автоматически использовать детскую присыпку. Она приятно пахнет и может сделать кожу ребенка более гладкой. Привычка использовать присыпку уже стала традицией, передающейся из поколения в поколение. Однако такое средство не рекомендуют использовать врачи.

Об этом сообщила семейный врач Анна Слинчук в Instagram .

Какая опасность

По словам врача, тальк опасен при вдыхании или глотании. Он может вызвать проблемы с дыханием, аспирационную пневмонию или гранулему, поэтому Американская академия педиатрии предостерегает быть осторожным при использовании детской присыпки для младенцев.

Однако, лучше всего - это полностью отказаться от нее, выбрав безопасные заменители.

Для того чтобы использовать детскую присыпку более безопасно, необходимо:

Не накладывать детскую присыпку прямо на половые органы. Вместо этого осторожно похлопайте легким слоем кожу вокруг половых органов и ног;

Избегайте попадания детской присыпки в глаза ребенка;

Держите присыпку подальше от лица ребенка. Это может помочь избежать возможного вдыхания;

Храните в недоступном для детей месте;

Не встряхивайте присыпку непосредственно на ребенка. Потрясите порошок на ткань, а затем используйте ткань, чтобы осторожно положить порошок на кожу;

Безопаснее использовать присыпку из кукурузного крахмала;

Чтобы избежать влажных подгузников, следует часто менять подгузник ребенка. После очищения подгузника дайте ему высохнуть естественным путем вместо того, чтобы наносить слишком много детской присыпки.

Какие болезни могут возникнуть

По словам семейного врача, есть мнение, что чем больше детской присыпки используется, тем сильнее ее связь с раком яичников. Однако использование талька в области половых органов слабо связано с раком яичников.

Поэтому существует много факторов риска, которые могут повлиять на шанс женщины заболеть раком яичников, сюда входит:

старший возраст;

унаследованные мутации генов (BRCA 1 и BRCA2);

анамнез семьи;

длительное применение гормональной терапии.

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