Месяц в коме. Во Львове врачи спасли ребенка после осложнений ветрянки

Врачи Ровно и Львова спасли годовалого ребенка после осложнений ветрянки. Ребенок пережил остановку сердца и месяц медикаментозной комы. На ее теле образовались глубокие раны.

Как боролись за жизнь ребенка медики, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

В конце июня жительница Ровенщины заметила на теле дочери Миланы, которой был 1 год и 9 месяцев, сыпь, характерную для ветряной оспы. Диагноз подтвердил местный педиатр. Во время осмотра девочка Милана чувствовала себя нормально, но через час ее состояние резко ухудшилось, а кожа посинела.

Ребенка доставили в больницу в Ровно уже с остановкой сердца. Там врачам удалось реанимировать ребенка. Неделю Милану лечили в отделении интенсивной терапии. После этого ребенка в состоянии медикаментозной комы отправили во львовскую детскую больницу святого Николая.

"Наши врачи вступили в борьбу за жизнь малышей. Команда анестезиологов под руководством Яремы Безниска продолжали меры интенсивной терапии и через зонд питали истощенный организм высококалорийным и белковым питанием", - рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

В то же время хирурги чистили и лечили глубокие раны на теле ребенка, которые местами уже достигали мышц и костей. Это одно из осложнений ветрянки, которое называется "флегмона" – гнойное воспаление мягких тканей.

"Ветрянка это прежде всего вирус, который очень снижает наш иммунитет. И все микробы, живущие на коже, под кожей уже не имеют сдерживающего фактора, активно размножаются и проникают из-за повреждений. То есть наша маленькая пациентка просто расчесала сыпь и в эти маленькие язвочки проникли микробы. Такие воспалительные процессы могут очень быстро распространяться – всего за несколько часов", - пояснила хирург больницы святого Николая Лариса Шевченко.

В этой больнице Милана пробыла в коме около 3 недель. Когда пришла в себя, ее раны уже были достаточно чистыми. Тогда на поврежденные участки хирурги пересадили кожу ребенка с левого бедра.

"Лоскуты прижились. Со временем девочка начала самостоятельно есть и пить. А первые шаги после комы сделала с командой наших физических терапевтов", - рассказали медики.

Сейчас Милана уже дома. В сентябре ребенку исполнится 2 года.

Медики рекомендуют родителям прививать малышей от ветряной оспы. Эта вакцинация способна уберечь от возможных тяжелых последствий ветрянки, хотя и не входит в календарь обязательных прививок.