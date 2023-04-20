Врач рассказала, могут ли лампы для маникюра вызвать рак

Маникюр гель-лаком - популярный способ украсить ногти. Во время такой процедуры лак сушат лампой из ультрафиолета. Многие считают такой способ опасным из-за риска возникновения рака.

Об этом сообщила дерматолог и дерматоонколог Светлана Дячук в Instagram .

За один сеанс кожа рук получает примерно дневную дозу ультрафиолета. Если не производить новое покрытие еженедельно, то риски уменьшаются.

В лампах для сушки гель-лака действует ультрафиолет, но этого недостаточно, чтобы вызвать рак кожи.

По словам врача, ультрафиолет действительно может вызвать рак кожи.

Ультрафиолетовые лампы, которыми сушат наращенные ногти и гель-лак, бывают двух видов - люминесцентные и светодиодные (LED). Оба вида излучают волны УФ-А (UVA) - потенциально опасные и канцерогенные.

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