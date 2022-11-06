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Врач рассказала, можно ли детям давать жареную пищу: ответ вас удивит

Можно ли детям есть жареную пищу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие взрослые не отказывают себе в жареных блюдах, хотя и понимают, что такая еда способна принести вред. В первые годы жизни ребенок сначала питается маминым молоком, а затем начинается прикорм. Но когда ребенок начинает пробовать еду с общего стола, то важно знать, допустимо ли давать ребенку жареное.

Об этом рассказала педиатр и семейный врач Екатерина Крутикова в Instagram.

По словам специалиста, детям "почти можно" давать жареную пищу. В частности, если родители желают что-то приготовить, то следует держаться в рамках правил.

Врач говорит, что идеальным вариантом является покупка сковородки с термометром.

Также следует выбирать масло, которое имеет высшую точку кипения - кукурузное, соевое и оливковое. Такие масла закипают при температуре выше 160. Подсолнечное масло кипит при 120, поэтому его нельзя использовать. К тому же, все масла должны быть только рафинированными.

"Налили масло, включили на минимум, не доводим до задымления", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно разводить масло водой, а именно жарить на воде, ведь это самый безопасный способ.

Педиатр отметила, что жарить на сухой сковороде хорошая идея. Однако важно, что цвет продуктов не должен меняться. Никаких золотых корочек и румянца.

Важно, если корочка образовалась при запекании, то ее нужно глубоко срезать.

Готовить еду запрещено на следующих продуктах:

  • сливочном масле;
  • масла, которое дымит;
  • блюда приготовленные на использованном масле;
  • изготовлены на открытом огне или при температуре выше 120-140 градусов.

Врач добавила, что детям каждый день можно давать жареную пищу, которая безопасно приготовлена. Если ребенок несколько раз внезапно съел сильно зажаренную пищу, то ничего не произойдет.

Раньше мы сообщали, как ни в коем случае нельзя кормить детей.

Также мы называли топ-5 продуктов, которые запрещено давать ребенку.

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