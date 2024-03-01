Врач рассказал, у кого могут образоваться тромбы и влияет ли на это генетика

Где могут образовываться тромбы

Тромбы могут образовываться почти в любом месте тела, включая руки и ноги, мозг, почки, сердце, легкие и брюшную полость. В зависимости от того, где тромб блокирует кровообращение или куда он двигается в организме, он может быть опасен, включая потенциальную угрозу жизни человека.

Следует осознавать, что образование тромбов часто можно предотвратить.

У кого может образоваться тромб

Наиболее распространенными факторами риска образования тромбов являются:

У пожилых людей старше 65 лет больше вероятность образования тромбов, поскольку возрастные изменения влияют на здоровье кровеносных сосудов и на то, насколько физиологически происходит кровоток.

Как правило, мужчины имеют более высокий риск образования тромбов. А у женщин больше шансов получить тромб, если повышается уровень эстрогена - во время беременности или во время приема гормональных средств противозачаточной или гормональной терапии в постменопаузе.

Заболевания, связанные с избыточным свертыванием крови (гиперкоагуляция) и повышенным риском образования тромбов. Среди них рак, диабет, атеросклероз, васкулит (воспаление кровеносных сосудов), сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий (нерегулярное сердцебиение), ожирение и метаболический синдром.

Малоподвижный образ жизни и пребывание в неподвижном состоянии (или отсутствие движения) в течение длительного периода времени, например соблюдение постельного режима или во время длительных перелетов или поездок на автомобиле, замедляет кровоток и повышает риск образования тромбов.

Курение табака изменяет поверхность тромбоцитов, подталкивая их к слипанию и образованию тромбов. Курение также повреждает внутреннюю оболочку кровеносных сосудов и существенно ухудшает ее функциональное состояние, что повышает риск тромбов.

Хирургическое вмешательство или травма: операция, особенно на брюшной полости, коленном или тазобедренном суставе, а также травматические повреждения (например, автомобильная авария или падение) могут повредить кровеносные сосуды и повлечь за собой образование тромбов.

Лекарства, которые могут влиять на функцию кровеносных сосудов, такие как заместительная гормональная терапия, препараты для лечения рака и гормональные противозачаточные средства, увеличивают риск тромбов.

Влияет ли генетика

Наличие близкого родственника, у которого в анамнезе были тромбы, повышает вероятность их образования. Как и некоторые наследственные заболевания, возникающие из-за генных мутации (изменений), влияющих на факторы свертывания крови.

С более высоким риском образования тромбов связаны:

Фактор V - это тип генной мутации, имеющий выше среднего риска образования тромбов. Особенно тромбов, которые развиваются в венах нижних конечностей (тромбоз глубоких вен) и эмболии, распространяющиеся в другие части тела, например легкие. Случается примерно у 5% людей европейского происхождения.

Мутация протромбина 20210 - также известна как мутация фактора II. Вызывает аномально высокий уровень протромбина - белка, способствующего свертыванию крови. Приблизительно от 2% до 4% людей европейского происхождения и 0,4% людей африканского происхождения имеют эту мутацию.

Дефицит протеина С и S – протеин С и протеин S являются естественными разбавителями крови, предотвращающими образование тромбов. Генетические мутации, вызывающие дефицит белка, увеличивают риск образования тромбов.

Дефицит антитромбина - белка, который защищает от свертывания слишком большого количества крови. Если уровень антитромбина низкий, есть большая вероятность развития тромбов. Хотя дефицит антитромбина встречается редко, примерно у половины людей с таким дефицитом образуется по крайней мере один тромб, обычно в подростковом возрасте.

Если в вашей семье в анамнезе есть тромбы, врач может назначить генетические анализы. Они покажут, есть ли у вас наследственное нарушение свертывания крови.

Как уменьшить риск образования тромбов

Занимайтесь физической активностью

Движение поддерживает здоровый кровоток, что является ключевым для предотвращения образования тромбов. Стремитесь к ежедневной физической активности. Не обязательно ходить на изнурительные тренировки. Даже короткие прогулки способствуют улучшению кровотока.

Если вы сидите в течение длительного времени, делайте упражнения для голеней и ног. Например, поднимайтесь на пальцы ног и опускайтесь на пятки, вращайте лодыжки по и против часовой стрелки, поднимайте поочередно ноги, сгибая их в коленях.

Соблюдайте сбалансированное питание

Полезная для сердца диета с большим количеством свежих фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков помогает улучшить уровень холестерина и снизить воспаление, чтобы поддержать здоровье сердца. Ограничивайте потребление насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием натрия (соли), таких как консервированные с большим количеством соли овощи, обработанные мясные продукты и соленые закуски (чипсы, сухарики и т.п.).

Пейте больше воды

Достаточная гидратация поддерживает здоровый кровоток и снижает риск тромбов. При обезвоживании в крови сохраняется натрий, который может замедлить кровообращение и увеличить шансы на образование тромбов.

Для рационального кровотока рекомендуют пить много воды. Не менее девяти стаканов (2 литра) в день для женщин и 13 стаканов (3 литра) для мужчин. Воды могут быть немного больше или меньше, в зависимости от климата, уровня активности и общего состояния здоровья.

Контролируйте вес

Ожирение является фактором риска образования тромбов. Избыток жира создает дополнительное давление на вены и повреждает клапаны, через которые течет кровь к сердцу. Тогда кровь может накапливаться в венах, вызывая их варикозное расширение, увеличивая риск образования тромбов. Поддержание здорового веса снижает давление на вены и способствует хорошему кровообращению.

Бросьте курить

Употребление табака сгущает кровь и повышает риск образования тромбов. Курение также приводит к образованию бляшек на стенках артерий. Сгусток крови в таком суженном кровеносном сосуде может привести к сердечному приступу. Отказ от курения – это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для профилактики образования тромбов и защиты здоровья своего сердца.

Старайтесь контролировать последствия стресса

Гормоны стресса (например, кортизол) играют роль в формировании тромбов. Высокий уровень кортизола увеличивает количество тромбоцитов в крови - клеток крови, которые помогают предотвратить чрезмерное кровотечение. С большим количеством тромбоцитов повышаются риски образования тромба в вене или артерии.

Для управления стрессом каждый использует свои способы, среди которых дыхательные упражнения, медитация, йога и полноценный сон. Помочь справиться со стрессом могут друзья и родственники. Если требуется профессиональная поддержка, обратитесь к психотерапевту.

Носите компрессионные чулки

Это специализированные носки, предназначенные для улучшения кровообращения в ногах. Эластичный материал плотно прилегает к ногам и способствует кровотоку от ног назад к сердцу, что помогает предотвратить образование тромбов. Компрессионные чулки бывают разной длины и уровней компрессии.

Принимайте лекарство

При повышенном риске образования тромбов врач может назначить препараты, разжижающие кровь. К ним относятся антикоагулянты: антикоагулянты (гепарин и варфарин), замедляющие процесс образования тромбов, и антиагреганты (аспирин и клопидогрель), которые предотвращают слипание тромбоцитов и образование тромбов.