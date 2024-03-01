Врач рассказал, у кого могут образоваться тромбы и влияет ли на это генетика

Сгусток крови, образующийся внутри артерии или вены, называется тромбом. Он может частично или полностью блокировать кровоток и доступ крови к окружающим тканям. Когда тромб отрывается от места, где он образовался и перемещается по сосудам в другую область, происходит эмболия.
У кого могут образовываться тромбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача Олега Швеца в Facebook.
Тромбы могут образовываться почти в любом месте тела, включая руки и ноги, мозг, почки, сердце, легкие и брюшную полость. В зависимости от того, где тромб блокирует кровообращение или куда он двигается в организме, он может быть опасен, включая потенциальную угрозу жизни человека.
Следует осознавать, что образование тромбов часто можно предотвратить.
Наиболее распространенными факторами риска образования тромбов являются:
Наличие близкого родственника, у которого в анамнезе были тромбы, повышает вероятность их образования. Как и некоторые наследственные заболевания, возникающие из-за генных мутации (изменений), влияющих на факторы свертывания крови.
С более высоким риском образования тромбов связаны:
Фактор V - это тип генной мутации, имеющий выше среднего риска образования тромбов. Особенно тромбов, которые развиваются в венах нижних конечностей (тромбоз глубоких вен) и эмболии, распространяющиеся в другие части тела, например легкие. Случается примерно у 5% людей европейского происхождения.
Мутация протромбина 20210 - также известна как мутация фактора II. Вызывает аномально высокий уровень протромбина - белка, способствующего свертыванию крови. Приблизительно от 2% до 4% людей европейского происхождения и 0,4% людей африканского происхождения имеют эту мутацию.
Дефицит протеина С и S – протеин С и протеин S являются естественными разбавителями крови, предотвращающими образование тромбов. Генетические мутации, вызывающие дефицит белка, увеличивают риск образования тромбов.
Дефицит антитромбина - белка, который защищает от свертывания слишком большого количества крови. Если уровень антитромбина низкий, есть большая вероятность развития тромбов. Хотя дефицит антитромбина встречается редко, примерно у половины людей с таким дефицитом образуется по крайней мере один тромб, обычно в подростковом возрасте.
Если в вашей семье в анамнезе есть тромбы, врач может назначить генетические анализы. Они покажут, есть ли у вас наследственное нарушение свертывания крови.
Занимайтесь физической активностью
Движение поддерживает здоровый кровоток, что является ключевым для предотвращения образования тромбов. Стремитесь к ежедневной физической активности. Не обязательно ходить на изнурительные тренировки. Даже короткие прогулки способствуют улучшению кровотока.
Если вы сидите в течение длительного времени, делайте упражнения для голеней и ног. Например, поднимайтесь на пальцы ног и опускайтесь на пятки, вращайте лодыжки по и против часовой стрелки, поднимайте поочередно ноги, сгибая их в коленях.
Соблюдайте сбалансированное питание
Полезная для сердца диета с большим количеством свежих фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков помогает улучшить уровень холестерина и снизить воспаление, чтобы поддержать здоровье сердца. Ограничивайте потребление насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием натрия (соли), таких как консервированные с большим количеством соли овощи, обработанные мясные продукты и соленые закуски (чипсы, сухарики и т.п.).
Пейте больше воды
Достаточная гидратация поддерживает здоровый кровоток и снижает риск тромбов. При обезвоживании в крови сохраняется натрий, который может замедлить кровообращение и увеличить шансы на образование тромбов.
Для рационального кровотока рекомендуют пить много воды. Не менее девяти стаканов (2 литра) в день для женщин и 13 стаканов (3 литра) для мужчин. Воды могут быть немного больше или меньше, в зависимости от климата, уровня активности и общего состояния здоровья.
Контролируйте вес
Ожирение является фактором риска образования тромбов. Избыток жира создает дополнительное давление на вены и повреждает клапаны, через которые течет кровь к сердцу. Тогда кровь может накапливаться в венах, вызывая их варикозное расширение, увеличивая риск образования тромбов. Поддержание здорового веса снижает давление на вены и способствует хорошему кровообращению.
Бросьте курить
Употребление табака сгущает кровь и повышает риск образования тромбов. Курение также приводит к образованию бляшек на стенках артерий. Сгусток крови в таком суженном кровеносном сосуде может привести к сердечному приступу. Отказ от курения – это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для профилактики образования тромбов и защиты здоровья своего сердца.
Старайтесь контролировать последствия стресса
Гормоны стресса (например, кортизол) играют роль в формировании тромбов. Высокий уровень кортизола увеличивает количество тромбоцитов в крови - клеток крови, которые помогают предотвратить чрезмерное кровотечение. С большим количеством тромбоцитов повышаются риски образования тромба в вене или артерии.
Для управления стрессом каждый использует свои способы, среди которых дыхательные упражнения, медитация, йога и полноценный сон. Помочь справиться со стрессом могут друзья и родственники. Если требуется профессиональная поддержка, обратитесь к психотерапевту.
Носите компрессионные чулки
Это специализированные носки, предназначенные для улучшения кровообращения в ногах. Эластичный материал плотно прилегает к ногам и способствует кровотоку от ног назад к сердцу, что помогает предотвратить образование тромбов. Компрессионные чулки бывают разной длины и уровней компрессии.
Принимайте лекарство
При повышенном риске образования тромбов врач может назначить препараты, разжижающие кровь. К ним относятся антикоагулянты: антикоагулянты (гепарин и варфарин), замедляющие процесс образования тромбов, и антиагреганты (аспирин и клопидогрель), которые предотвращают слипание тромбоцитов и образование тромбов.
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