Можно ли подавлять зевоту? Врачи предупредили, что это опасно

Зевота - это человеческий феномен, который до сих пор является предметом многих исследований и вопросов. Она возникает по разным причинам - после пробуждения или перед сном. А часто - если кто-то рядом зевнул. Еще вы зеваете в течение дня или когда вам скучно.

Почему человек зевает и можно ли подавлять этот процесс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit or Fun.

Что зевота делает с телом

В среднем зевок длится пять секунд. Физиологические особенности зевания были выявлены в одном из исследований и оказалось, что частота сердечных сокращений значительно увеличивается на пике зевания и еще больше увеличивается в течение 15 секунд после зевка. То же самое относится и к проводимости кожи.

Большинство эпизодов зевоты происходили во время занятий с низким уровнем взаимодействия, таких как семинары, учеба, вождение автомобиля или просмотр телевизора.

Более быстрые и интерактивные действия, такие как уборка, приготовления пищи, уборка, разговор и так далее - реже ассоциировались с эпизодами зевоты. Это укрепило вывод исследователей, что зевота служит для возбуждения или стимуляции, поэтому за зевотой следует более высокая активация мозга.

Еще в одном исследовании ученые установили, что большинство зевков у шимпанзе произошли во время выполнения какой-либо деятельности. Лишь в очень редких случаях зевота сопровождалась сонливостью: это редко происходило непосредственно перед сном или сразу после пробуждения.

Исследование на крысах показало, что зевота оказывает охлаждающее действие на участки мозга. Согласно этому, температура повышается в течение трех минут перед зевотой, а затем значительно падает, пока не возвращается к исходной температуре - до трех минут спустя.

Стоит ли подавлять зевоту

Согласно исследованию 2018 года, повторяющаяся зевота связана с приступами мигрени.

Однако общепризнанно, что зевота, если она не происходит чаще одного раза в минуту, даже если она воспринимается как раздражающая, не указывает на медицинскую причину и, следовательно, не вредна для здоровья.

А как насчет подавления этой самой потребности? В худшем случае зевота воспринимается другим человеком как незаинтересованность или даже неуважение, поэтому иногда имеет смысл подавить зевок.

Как и в случае с подавлением чихания, вопрос здесь в том, может ли частое подавление зевоты быть вредным.

Гэллап, младший профессор психологии, проведший множество исследований феномена зевоты, также считает, что цель зевания - охладить мозг. "Это меняет частоту и температуру притока крови к мозгу".

По мнению Гэллапа, утреннюю и вечернюю зевота можно объяснить тем, что в эти два раза температура тела самая высокая.

Поэтому он рассматривает зевоту как инструмент, помогающий плавно перейти от бодрствования ко сну и наоборот.

Какое-то время считалось, что зевота предназначена для очищения легких от воздуха с низким содержанием кислорода и, таким образом, для увеличения насыщения кислородом мозга.

Однако это предположение было отвергнуто после того, как в исследовании, в котором участникам приходилось вдыхать воздушные смеси разного состава, не удалось обнаружить заметных различий в поведении при зевании.

Другая теория заключается в том, что зевота призвана уменьшить давление на уши. Помимо сознательного выравнивания давления путем зажатия носа и сморкания в него, зевота - это более бессознательный способ уменьшить давление на уши во время взлета и посадки в самолете.

Зевота заразна. Это известно. Если кто-то начнет зевать рядом с вами, в вашем поле зрения, вам будет непросто не присоединиться. Иногда достаточно, чтобы кто-то зевнул по телевизору, чтобы вы заговорили о зевании или даже чтобы вы прочитали о зевоте здесь, в этой статье.

Существуют клинические, нейробиологические и психологические доказательства, связывающие заразительную зевоту с межличностным состраданием. Исследовательская группа из Италии провела год, изучая, как различные факторы влияют на вероятность заражения, вызванную зевотой.

Например, они проверяли, влияют ли и в какой степени происхождение, пол или определенные характеристики зевания у зевающих и других людей, а также соглашения между ними на принятие зевоты.

В результате только фактор "социальные связи" мог предсказать появление зевоты. Зевота родственников была самой заразительной.

Миллен и Андерсон обнаружили, что дети в значительной степени невосприимчивы к заразной зевоте до достижения школьного возраста. Заразительную зевота можно было наблюдать только у детей в возрасте четырех-пяти лет.

Другая исследовательская группа смогла показать, что люди, страдающие шизофренией, также значительно реже заражаются из-за зевания других людей.

Как люди подавляют зевоту

Согласно теории охлаждения, лучший способ успешно подавить зевоту - это положить на голову охлаждающую подставку. Согласно исследованию 2019 года, при размещении на шее охлаждающей подушки с температурой около 4 градусов по Цельсию эпизоды зевания у участников исследования сократились в три раза по сравнению с теми, кто получил грелку.

Но, по мнению Гэллапа, глубокий вдох и выдох через нос также приводит к охлаждению лобной коры. В другом исследовании ему также удалось доказать, что жевание резинки уменьшает потребность зевать.

А профессор Роберт Р. Провайн из Университета Мэриленда, также советует глубоко дышать через нос. По мнению нейробиолога и психолога, это помогает лишь на ограниченное время. В какой-то момент зевок все же появляется.