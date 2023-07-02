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Врач объяснил, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций

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Воскресенье 02 июля 2023 08:30
Врач объяснил, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций Фото: Нужно ли специально принимать кальций для костей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для здоровья костей и суставов необходимо правильно и сбалансировано питаться. Но есть и вещи, от которых стоит отказаться навсегда, если хотите сохранить здоровье.

Об этом рассказал Styler ортопед-травматолог Александр Галузинский.

От каких продуктов нужно отказаться

Врач сообщил, что специально подобранный рацион с определенными пищевыми продуктами, не особо влияет на состояние суставов.

Для того чтобы суставы были здоровыми, достаточно есть здоровую и полезную пищу, в составе которой есть кальций и витамины.

"А вот от чего лучше отказаться, так это от алкоголя, поскольку его употребление уменьшает уровень кальция в организме. Да и вообще, алкоголь и табак усугубляют общее состояние здоровья", - рассказал он.

Что будет с костями, если употреблять мало кальция

"Повторюсь, здоровый человек, нормально питающийся, получает из продуктов сколько кальция, сколько ему нужно", - отметил медик.

Препараты кальция целесообразно использовать в том случае, если у человека есть остеопороз (системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы – прим.) или у него проблемы с заживлением переломов.

То есть принимать их просто так, для поддержки формы, никакого смысла нет, отметил травматолог.

Дефицит кальция наблюдается в старшем возрасте. Особенно у худых женщин в возрасте от 50 и выше. Как раз в этом возрасте следует подумать о дополнительном источнике кальция.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, какая еда может вызвать или усилить артрит.

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