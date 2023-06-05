Врач объяснил, как избавиться от бессонницы без снотворного

Сон необходим для здорового функционирования нашего организма. Когда он нарушается, это может отрицательно повлиять на наше самочувствие. На фармрынке есть много снотворных средств – рецептурных и безрецептурных.

Как уснуть без помощи снотворных рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.

Что нужно знать о здоровом сне

Здоровый сон и быстрое засыпание зависят от многих факторов и наших привычек в повседневной жизни. Поэтому следует принять во внимание следующие советы, если вы хотите быстро заснуть и хорошо выспаться.

Как заснуть без снотворного

Вам нужно лечь в постель для сна желательно с 10 до 11 вечера, это лучшее время для засыпания.

Не делайте в постели какую-то работу, если вы работаете дистанционно – кровать только для сна.

В вечернее время ограничьте пользование гаджетами, выделяющими синий свет, они блокируют мелатонин – гормон сна. Если без гаджетов никак - включите на них функцию блокировки синего света (режим чтения, ночник, ночная смена).

Не читайте вечером долго новости, особенно в интернете, это увеличивает тревожность и усугубляет засыпание.

Напитки с кофеином употребляйте только утром, на ночь – только травяной чай или стакан воды.

Не наедайтесь перед сном, однако и голодным тоже не нужно ложиться спать, ужин должен быть легким.

В комнате должно быть не жарко, но и не холодно, оптимальная температура 17-20 градусов.

Желательно проветрить комнату перед сном, даже если на улице зима, если мерзнут ноги – спите в носках.

Если вы поклонник занятий спортом, их нужно планировать на утреннее или обеденное время, занятия вечером способствуют общему возбуждению и затрудняют засыпание.

Обязательно сходите в туалет перед сном, полный мочевой пузырь только мешает заснуть.