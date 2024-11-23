Какой самый полезный продукт в мире

Зеленый порошок содержит витамин С, К1, бета-каротин, магний, калий и фитонутриенты, но не содержит белка.

По словам врача, красное мясо – это лучший продукт.

"Красное мясо является отличным источником витаминов группы B, жирорастворимых витаминов, железа, селена, цинка и DHA", - сказал эксперт.

Он объяснил, насколько важен для иммунных клеток и как он запускает глюкагон, который, по его словам, "стабилизирует уровень сахара в крови и помогает противостоять эффектам инсулина".

"Красное мясо содержит таурин, аминокислоту, необходимую для предотвращения высокого кровяного давления, и лейцин, аминокислоту, запускающую синтез мышц", - сообщил врач Берг.

Но с другой стороны медики предостерегают, что употребление красного мяса вредит организму.

Другие хорошие источники белка включают в себя: