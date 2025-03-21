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Врач назвал витамин, который борется с болью в спине

Назван витамин, который борется с болью в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Медь может помогать избежать боли в спине благодаря своим уникальным свойствам. Витамин способствует уменьшению воспаления и улучшению кровообращения, что положительно влияет на состояние позвоночника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-страницу известного американского врача Эрика Берга.

Что стоит знать

По словам медика, этот минерал часто не замечают, несмотря на то, что его недостаток связан с некоторыми проблемами с нервами. Он рекомендует людям, которые испытывают боль от радикулита, проконсультироваться со своим врачом о возможном увеличении потребления меди.

Боль возникает, когда седалищный нерв, который проходит от ягодиц к каждой ноге, повреждается, часто в результате грыжи межпозвоночного диска или разрастания кости, что оказывает давление на нервные корешки в поясничном отделе позвоночника.

Седалищный нерв является самым длинным и большим в организме, и 90% случаев "ишиаса" касаются "дисков" в позвоночнике. Он объяснил, что радикулит обычно возникает вследствие проблемы с диском. Дефицит меди лежит в основе многих проблем с диском. Добавки с медью могут помочь уменьшить боль.

Недостаток меди может привести к проблемам с нервами, ослаблению соединительных тканей и большей вероятности раздражения нервов и дискомфорта. Со временем этот дефицит может вызвать мышечную слабость, уменьшение коллагена.

Медь играет решающую роль в поддержании здоровья и функционирования нервов, а недостатки могут привести к повреждению. Сдавливание седалищного нерва может вызвать боль в седалищном нерве, которая является дискомфортом, простреливающим ногу.

Причины дефицита меди

Основные причины дефицита меди:

  • недостаток меди в рационе питания
  • интенсивные физические упражнения
  • употребление большого количества цинка, железа, калия или ниацина
  • потребление обогащенных мучных изделий
  • чрезмерная потливость
  • стресс или высокий уровень кортизола
  • потребление слишком большого количества сахара, кофе и алкоголя

Включение достаточного количества меди в ваш рацион является жизненно важным. Поэтому стоит есть продукты, богатые этим минералом, такие как печень, устрицы, моллюски, темный шоколад без сахара и кешью.

К тому же Берг отметил, что недостаток витамина B6 является потенциальной причиной синдрома запястного канала.

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