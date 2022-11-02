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Врач назвал способы, как избавиться от икоты, о которых вы не знали

Фото: Как перестать икать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Икота - это непроизвольная физиологическая реакция. Она вызывается синхронными миоклоническими сокращениями диафрагмы и межреберных мышц, которые имитируют фиксированный вдох, однако внезапное закрытие дыхательных путей надгортанником перекрывает поток воздуха. Вдох сопровождается как бы коротким удушьем.

Как избавиться от этой деликатной проблемы рассказал доктор Власенко из Харькова на Facebook.

Как перестать икать?

  • Прополощите горло ледяной водой.
  • Потяните пальцами за язык, только не переусердствуйте, чтобы не повредить уздечку под ним.
  • Укусите лимон.
  • Съешьте чайную ложку сухого сахара.
  • Закройте глаза, и нажмите большими пальцами на глазные яблоки, достаточно сильно, но не так, чтобы их выжать.
  • Сидя на стуле, наклонитесь вперед и обхватите бедра руками, чтобы максимально сжать грудную клетку, на 30-60 секунд.

Медик сообщил, что если икота длится дольше 48 часов - необходимо обратиться к врачу, потому что под этим может скрываться что-то плохое.

Помните, что есть также основной совет - быстро выпейте маленькими глотками стакан воды.

Ритмические сокращения пищевода устранят спазмы, и икота прекратится. Дыхание в бумажный пакет увеличит уровень углекислого газа в крови. Мозг воспримет это как признак удушья, из-за чего вы будете делать более глубокие вдохи.

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