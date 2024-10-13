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Врач назвал один фрукт, который является "помощником" для здоровья полости рта

Фото: Яблоко позже в гигиене зубов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Обычное яблоко - это не только вкусный перекус, но и отличный помощник для здоровья вашей полости рта.

Как именно этот фрукт помогает в гигиене зубов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Как яблоки влияют на полость рта?

Яблоки могут оказывать положительное воздействие на здоровье зубов и десен благодаря их природным свойствам и полезным элементам. Вот как они способствуют улучшению состояния полости рта:

Природный механический эффект

Когда мы жеваем яблоко, его жесткая текстура стимулирует слюноотделение, которое помогает смывать остатки пищи и нейтрализовать кислотность в полости рта. Это снижает риск кариеса и помогает поддерживать чистоту зубов. Жевание яблока выполняет функцию своеобразной "щетки", очищая поверхность зубов от налета и остатков пищи, особенно после еды, когда есть потребность в быстрой очистке зубов.

Витамин C для здоровья десен

Яблоки являются источником витамина C, который критически важен для здоровья десен. Этот витамин укрепляет сосуды в десне, что уменьшает риск их кровоточивости и заболеваний, таких как гингивит. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином C, помогает поддерживать прочность тканей ротовой полости, предотвращая ослабление десен и потерю зубов.

Антибактериальные свойства полифенолов

Полифенолы, присутствующие в яблоках, обладают мощными антиоксидантными свойствами и помогают уменьшать количество вредных бактерий в полости рта. Это снижает риск образования зубного налета, который может привести к кариесу и заболеваниям десен. Они также помогают уменьшить неприятный запах изо рта, что является важной частью общей гигиены полости рта.

Минимизация риска влияния кислот и сахаров

Хотя яблоки содержат природные сахара и кислоты, которые могут повреждать эмаль, умеренное потребление яблок вместе с правильными привычками, такими как полоскание рта после еды, поможет минимизировать этот риск. Это особенно важно для предотвращения деминерализации эмали и избегания чрезмерного воздействия кислот на зубы.

Таким образом, яблоки  - это вкусный и полезный способ поддержать здоровье зубов и десен, но они не заменяют регулярный уход за полостью рта, такой как чистка зубов и использование зубной нити.

 

Напомним, что тренер опроверг главный миф о фруктах, в который верят все.

Читайте также, 7 советских мифов о еде, которые до сих пор живут в наших головах.

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