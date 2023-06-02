Названа полезная украинская ягода, которая поможет похудеть

Потребление фруктов является необходимым для организма, чтобы быть здоровым. Некоторые из них способствуют хорошему здоровью и помогут похудеть естественным образом.

Об этом пишет EatingWell .

Борется с голодом

Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо обязательно есть малину. Сладкая ягода имеет много клетчатки, антиоксидантов и приятный сладкий вкус.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Berry Research , малина богата специфическими антиоксидантами, которые называются антоцианами. Плоды также являются отличным источником витамина С.

Один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 г клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного рекомендованного потребления клетчатки для мужчин и женщин.

Кроме того, что клетчатка способствует снижению веса, она также замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови, обеспечивая более стабильную энергию в течение дня.

Как известно, бактерии в кишечнике питаются клетчаткой. Поэтому потребление малины является необходимым условием здорового микробиома кишечника.

Чем еще полезна малина

Антиоксиданты, содержащие в малине, играют большую роль в защите клеток организма. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, чтобы уменьшить воспаление, вызывающее заболевание.

Также малина довольно сладкая, что понравится тем, кто любит лакомиться сладостями и десертами.

Важно помнить, что потеря веса заключается не в достижении определенной цифры на весах, это изменение образа жизни, предполагающего здоровое питание, регулярную физическую активность и другие полезные привычки.

Сколько стоит малина

На конец мая в Киеве цены на малину на одном из рынков варьировались в пределах 1500-2000 грн/кг.

По словам продавцов, сейчас ягода настолько дорога, что ее просто невыгодно закупать.