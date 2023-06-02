Названа полезная украинская ягода, которая поможет похудеть
Потребление фруктов является необходимым для организма, чтобы быть здоровым. Некоторые из них способствуют хорошему здоровью и помогут похудеть естественным образом.
Об этом пишет EatingWell.
Борется с голодом
Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо обязательно есть малину. Сладкая ягода имеет много клетчатки, антиоксидантов и приятный сладкий вкус.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Berry Research, малина богата специфическими антиоксидантами, которые называются антоцианами. Плоды также являются отличным источником витамина С.
Один стакан малины, как свежей, так и замороженной, содержит около 10 г клетчатки. Это примерно одна треть ежедневного рекомендованного потребления клетчатки для мужчин и женщин.
Кроме того, что клетчатка способствует снижению веса, она также замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови, обеспечивая более стабильную энергию в течение дня.
Как известно, бактерии в кишечнике питаются клетчаткой. Поэтому потребление малины является необходимым условием здорового микробиома кишечника.
Чем еще полезна малина
Антиоксиданты, содержащие в малине, играют большую роль в защите клеток организма. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, чтобы уменьшить воспаление, вызывающее заболевание.
Также малина довольно сладкая, что понравится тем, кто любит лакомиться сладостями и десертами.
Важно помнить, что потеря веса заключается не в достижении определенной цифры на весах, это изменение образа жизни, предполагающего здоровое питание, регулярную физическую активность и другие полезные привычки.
Сколько стоит малина
На конец мая в Киеве цены на малину на одном из рынков варьировались в пределах 1500-2000 грн/кг.
По словам продавцов, сейчас ягода настолько дорога, что ее просто невыгодно закупать.
Ранее мы сообщали, какие факторы влияют на резкое увеличение веса.
Также мы писали, как есть в день более 2 тысяч калорий и иметь стройное тело.