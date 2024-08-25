Врач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать
Назальные сосудосуживающие капли – эффективные и наиболее часто применяемые препараты при симптоматическом лечении острого ринита у детей.
В чем опасность таких препаратов для детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Как не следует использовать такое лекарство
Превышать кратность и частоту
Чрезмерное применение лекарства или его случайное попадание внутрь может привести к возникновению головокружения, чрезмерному потоотделению, значительному снижению температуры тела, головной боли, брадикардии, артериальной гипертензии, угнетению дыхания, комы и судорог.
При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
Дети помладше более чувствительны к токсическим эффектам, чем взрослые.
Превышать продолжительность использования капель
Рекомендуется использовать капли 3-5 суток. Чем короче курс, тем лучше. Постоянный прием приводит к тому, что возникает зависимость (медикаментозный ринит), и с прекращением введения лекарства возникает синдром отмены: затрудняется дыхание, возникает заложенность носа, снижается обоняние.
Заменять одни капли на другие
Это может привести к медикаментозному риниту. Применять "взрослые" капли для детей. Важно использовать сосудосуживающие капли в соответствующей концентрации к возрасту.
Врач привел пример: если взрослые и дети от 6 лет применяют капли Оксиметазолин 0,05, то нужно по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.
Дети от 1 года до 6 лет. Применяют препарат Оксиметазолин 0,025% по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.
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