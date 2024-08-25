ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать

Воскресенье 25 августа 2024 09:20
UA EN RU
Врач назвал самую главную опасность капель в нос и объяснил, как правильно их использовать Фото: В чем опасность капель в нос (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

Назальные сосудосуживающие капли – эффективные и наиболее часто применяемые препараты при симптоматическом лечении острого ринита у детей.

В чем опасность таких препаратов для детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Как не следует использовать такое лекарство

Превышать кратность и частоту

Чрезмерное применение лекарства или его случайное попадание внутрь может привести к возникновению головокружения, чрезмерному потоотделению, значительному снижению температуры тела, головной боли, брадикардии, артериальной гипертензии, угнетению дыхания, комы и судорог.

При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Дети помладше более чувствительны к токсическим эффектам, чем взрослые.

Превышать продолжительность использования капель

Рекомендуется использовать капли 3-5 суток. Чем короче курс, тем лучше. Постоянный прием приводит к тому, что возникает зависимость (медикаментозный ринит), и с прекращением введения лекарства возникает синдром отмены: затрудняется дыхание, возникает заложенность носа, снижается обоняние.

Заменять одни капли на другие

Это может привести к медикаментозному риниту. Применять "взрослые" капли для детей. Важно использовать сосудосуживающие капли в соответствующей концентрации к возрасту.

Врач привел пример: если взрослые и дети от 6 лет применяют капли Оксиметазолин 0,05, то нужно по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Дети от 1 года до 6 лет. Применяют препарат Оксиметазолин 0,025% по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Напомним, что эксперт рассказал о плюсах и рисках диетических добавок.

Читайте также, что эти четыре правила в еде помогут вам прожить долгую и счастливую жизнь.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
краплі Врачи Здоровье
NEWS
Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты
Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты