Насыщают энергией и дают силы: 6 продуктов, которые беременным нужно взять в роддом
Роды являются тяжелым и интенсивным процессом, требующим много сил. Поэтому в роддом важно взять с собой легкую и полезную пищу.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 продуктах, которые насыщают организм женщин энергией и дают силы.
Полезные продукты для женщин
Семейный нутрициолог Татьяна Рыбка назвала список продуктов, которые полезны для беременных женщин:
- злаковые и протеиновые батончики - ищите орехи, семена и сухофрукты
- цельнозерновые хлебцы и крекеры - отличный источник сложных углеводов, медленно высвобождающих энергию, чтобы поддержать вам в родах
- фрукты - быстрый источник энергии благодаря природным сахарам. Выбирайте яблоки, бананы или виноград - они легко усваиваются
- орехи и семена - богаты полезными жирами и белком. Такие перекусы помогут чувствовать себя сытыми без тяжести в желудке
- йогурт и кефир - хорошо подходят для легкого перекуса, богаты пробиотиками, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта во время стресса
- вода - во время родов тело может терять большое количество жидкости из-за потоотделения и дыхания. Вода помогает поддерживать баланс жидкостей, что способствует лучшему самочувствию
В роддом необходимо сложить продукты питания, которые не вызывают аллергических реакций, а также не способствуют возникновению запоров.
При сборе товаров питания нужно учесть то, что тот или иной роддом может иметь свои ограничения в отношении товаров питания. Потому перечень допустимых товаров нужно уточнить заблаговременно.
Каких продуктов избегать во время беременности
Беременные женщины могут быть более восприимчивы к определенным пищевым заболеваниям, которые могут привести к осложнениям беременности. Поэтому беременным следует избегать следующих продуктов:
- сырое, непастеризованное молоко. Они могут содержать бактерию, которая может вызвать болезнь под названием листериоз
- пища с просроченным сроком годности, поскольку в ней могут содержаться бактерии
- сырые и недоваренные мясные продукты
- необработанная рыба и морепродукты, поскольку они могут содержать высокий уровень бактерий и паразитов
- некоторые сорта рыбы имеют высокое содержание ртути, поэтому их следует избегать
- сырые или недоваренные яйца, которые могут переносить бактерии сальмонеллы
Кормящей маме не рекомендуется употреблять кондитерские изделия, красно-желтые овощи и фрукты, виноград, киви, сгущенку, мед, варенье, цельное молоко, а также соки.
Очень важно все продукты питания употреблять очень осторожно и тщательно следить за реакцией новорожденного.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница семейного нутрициолога Татьяны Рыбки и сайт Health new Zealand.
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