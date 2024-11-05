Насыщают энергией и дают силы: 6 продуктов, которые беременным нужно взять в роддом

Роды являются тяжелым и интенсивным процессом, требующим много сил. Поэтому в роддом важно взять с собой легкую и полезную пищу.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 продуктах, которые насыщают организм женщин энергией и дают силы.

Полезные продукты для женщин

Семейный нутрициолог Татьяна Рыбка назвала список продуктов, которые полезны для беременных женщин:

злаковые и протеиновые батончики - ищите орехи, семена и сухофрукты

цельнозерновые хлебцы и крекеры - отличный источник сложных углеводов, медленно высвобождающих энергию, чтобы поддержать вам в родах

фрукты - быстрый источник энергии благодаря природным сахарам. Выбирайте яблоки, бананы или виноград - они легко усваиваются

орехи и семена - богаты полезными жирами и белком. Такие перекусы помогут чувствовать себя сытыми без тяжести в желудке

йогурт и кефир - хорошо подходят для легкого перекуса, богаты пробиотиками, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта во время стресса

вода - во время родов тело может терять большое количество жидкости из-за потоотделения и дыхания. Вода помогает поддерживать баланс жидкостей, что способствует лучшему самочувствию

В роддом необходимо сложить продукты питания, которые не вызывают аллергических реакций, а также не способствуют возникновению запоров.

При сборе товаров питания нужно учесть то, что тот или иной роддом может иметь свои ограничения в отношении товаров питания. Потому перечень допустимых товаров нужно уточнить заблаговременно.

Каких продуктов избегать во время беременности

Беременные женщины могут быть более восприимчивы к определенным пищевым заболеваниям, которые могут привести к осложнениям беременности. Поэтому беременным следует избегать следующих продуктов:

сырое, непастеризованное молоко. Они могут содержать бактерию, которая может вызвать болезнь под названием листериоз

пища с просроченным сроком годности, поскольку в ней могут содержаться бактерии

сырые и недоваренные мясные продукты

необработанная рыба и морепродукты, поскольку они могут содержать высокий уровень бактерий и паразитов

некоторые сорта рыбы имеют высокое содержание ртути, поэтому их следует избегать

сырые или недоваренные яйца, которые могут переносить бактерии сальмонеллы

Кормящей маме не рекомендуется употреблять кондитерские изделия, красно-желтые овощи и фрукты, виноград, киви, сгущенку, мед, варенье, цельное молоко, а также соки.

Очень важно все продукты питания употреблять очень осторожно и тщательно следить за реакцией новорожденного.