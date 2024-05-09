Врач назвала 3 обследования, которые помогут избежать диабета и рака

Забота о собственном здоровье очень важна, ведь любое заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Поэтому следует знать о трех регулярных обследованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -сообщество Sviy.doc.

Какие обследования нужно проходить

Семейный врач Виолетта Лийка рассказала, что регулярные медицинские обследования - это не гарантия от заболевания, но это идеальный шанс "схватить" заболевание на ранней стадии.

Лечиться на ранних стадиях от любого заболевания легче, дешевле и менее стрессово, чем на поздних.

Периодическая сдача крови на уровень глюкозы может натолкнуть на раннее выявление сахарного диабета.

Регулярные гинекологические обследования и тестирование помогут ранним выявлением рака шейки матки.

Колоноскопия по возрастным по индивидуальным показателям и удаление тревожных полипов помогут не заболеть колоректальным раком.

Как уберечься

Следует потреблять овощи разного цвета с каждым приемом пищи. Полезно есть блюда не добавляя соусы и усиливающие интенсивность добавки, а насладиться чистым вкусом. Лучше добавить сок из лимона, оливковое масло и немного соли.

Нужно научиться готовить дома вкусные, простые и питательные блюда, которые принесут пользу и сэкономят деньги на доставках.

К тому же следует заменить постоянное потребление сладких газированных напитков чистой водой.

Не стоит также забывать о сне, ведь это такой же важный аспект жизни, как еда и вода. Качество сна на прямую оказывает влияние на психическое здоровье и наоборот. Нарушение сна может являться одним из симптомов депрессии и других заболеваний.

В целом семейный врач советует следовать следующим советам:

улучшить сон можно благодаря простым правилам

не переедайте перед сном

включайте теплый свет экрана телефона за три часа до сна

отложите гаджеты за пол часа до сна

примите теплый душ или ванну

питайтесь разнообразно

занимайтесь физическими нагрузками

Важно, если вы чувствуете симптомы нарушения сна или бессонницы более двух недель, то обязательно обратитесь к врачу.