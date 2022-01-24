Лідія Таран розкрила ім'я дизайнера своїх неймовірних костюмів: вона створює образи Мей Маск і княгині Монако

За словами телезірки Лідії Таран, над її образами працює управління стилю групи "1+1". Вони для цієї роботи залучають кращих українських дизайнерів і майстрів.

"Важливо, щоб образ ведучої красиво виглядав в кадрі й не відволікав глядачів від новин. Робота над нарядами включає: затвердження ескізу, пошук тканин, 3-5 примірок і пошиття. Це праця десятка фахівців", - поділилися фахівці.

На "1 + 1" контролює ці процеси керівник управління стилю групи Ольга Слонь.

Останнім часом Лідія Таран з'являється в кадрі ТСН в одязі від українського бренду Valery Kovalska.

Яскраві костюми, ніжно-блакитне асиметричне плаття з плісе, рожева блуза з довгими шлейфами-зав'язками – роботи цього дизайнера.

Лідія Таран в ефірі

Вбрання від дизайнера Валерії Ковальської представлені майже у всьому світі: Північній Америці, Європі та Азії!

Її одяг вибирає письменниця, мама Ілона Маска Мей Маск. Княгиня Монако Шарлен вийшла на прогулянку в максіспідниці з яскравим принтом Валерії.

Дженніфер Лопес заспівала в сукні бренду на премії American Music Awards. Співачка Pink і реп-виконавиця Cardi B виступали на вечірньому шоу Jimmy Kimmel в асиметричних костюмах від Валерії. А на премію Grammy співачка Бейонсе вибрала для своєї дочки Блю Айві біле вбрання з плісированим жакетом.

Валерія Ковальська створює образи для багатьох зірок

Одяг, який створює дизайнер, наповнений змістом, історією та соціальною місією. Одна з головних ідей у поєднанні світу майбутнього, до якого ми прямуємо, і світу минулого, за яким ностальгуємо. Фірмовий архітектурний крій, складні вишивки, особливі деталі, Відмова від шкіряних матеріалів — особливість одягу від Valery Kovalska.

"Я дотримуюся правила - робити максимально якісний продукт. Наша мета полягає в тому, щоб відкинути всі рамки та обмеження", — ділилася у своїх інтерв'ю дизайнер Валерія Ковальська.

Мама Лідії Таран - Марія Гаврилівна каже, що їй дуже подобаються ефірні образи дочки:

Лідія Таран з мамою

"Ліда-сміливий експериментатор. Це її стиль і характер. Їй дуже підходять наряди, які підбирають стилісти.

Ефірним одягом Лідочки цікавляться і мої подружки. Найбільша фанатка - моя колишня вожата Валентина Сергіївна, якій 80 років. Вона дзвонить телефоном, і ми говоримо про образи Ліди в ефірі", - зазначила Марія Гаврилівна.