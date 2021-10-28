Бабуся рятувалася від Голодомору: Лідія Таран показала унікальні сімейні фото

Популярна українська телеведуча і кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран поділилася спогадами про своїх рідних.

Про те, як її бабуся Марія втекла від Голодомору, про дитинство на залізниці та чому вона була улюбленицею серед онуків, зірка 1+1 розповіла в ефірі до Дня дідусів і бабусь, який відзначається 28 жовтня, і символізує зв'язок старшого покоління з онуками і правнуками.

Лідію Таран назвали на честь бабусі по мамі. А її старшого брата, Макара, назвали на честь дідуся по татовій лінії. Дідусь Макар, як розповідає ведуча, народився в Полтавській губернії, але під час столипінської реформи (комплекс законів царського уряду, спрямований на створення нових господарств шляхом руйнування общинного землеволодіння) вимушено переїхав до Сибіру.

Тоді цілі сім'ї виселяли з України, щоб звільнити землі і збути якомога більше неспокійних селян.

Проте вже на початку 30-х років дідусь Макар повернувся до України, в Донецьк - працювати на шахті. Його майбутня дружина і бабуся телеведучої - Марія, тікала від Голодомору з Кіровоградської (тоді ще Полтавської) області.

Таран Марія Матвіївна (фото: прес-служба 1+1)

"Вона взяла усю вишивку, все своє придане. І по залізничній колії, продаючи рушники, вимінюючи їх на їжу, дісталася пішки до Юзівки (стара назва Донецьку). Там вона врятувалася тим, що влаштувалася на шахту кухаркою, де познайомилась з моїм дідусем", - розповіла Лідія.

Таран Макар Кіндратович і Марія Матвіївна (фото: прес-служба 1+1)

Згодом вони вирушили назад до Сибіру, жити до батьків. Звідти Дід Макар пішов на фронт і, на жаль, загинув. Бабусі Марії довелося майже рік з дітьми добиратися додому, до України.

По поверненню вона отримала 8 соток землі біля залізничних станцій в Кіровоградській області.

У селищі з назвою Знам'янка зростав тато Ліди, і тут майбутня телезірка часто проводила літо.

У бабусі Марії було шість онуків хлопчиків, і одна єдина внучка - білява дівчинка Ліда. Бабуся називала її "моя квіточка", "моя надія", і часто хвалила.

Таран Марія Матвіївна з сім'єю (фото: прес-служба 1+1)

Сьогодні Таран закликає всіх зателефонувати, провідати своїх рідних.

"Якщо ваші дідусі й бабусі поруч – зателефонуйте. Робіть це якомога частіше! Ми дуже зайняті, й про це мало думаємо, але вони нам так само потрібні, як і ми їм. Тому що ми всі один рід. І тільки всі разом, єдині ми працюємо на древо цього роду", - каже ведуча.

Лідія Таран в дитинстві (фото: прес-служба 1+1)

Лідія Таран з братом Макаром в дитинстві (фото: прес-служба 1+1)

Лідія Таран з братом Макаром у 2021 році (фото: прес-служба 1+1)