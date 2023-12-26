Лидер "Скай" ошеломил суммой, которую украл у группы организатор-мошенник

Олег Собчук об организаторе-мошеннике

По словам артиста, группа начала сотрудничество с мужчиной по имени Тарас Доненко полтора года назад.

"Он сам вышел на нас, предложил свои услуги. И вместе мы провели около ста концертов. Долгое время он выполнял свои обязанности, достаточно сильно втерся доверием. А потом в какой-то момент забрал средства с запланированных концертов у билетных операторов и исчез. Только с нас - это около 3 млн 600 тысяч гривен", - поделился Собчук.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

На организатора написали заявление в полицию, поэтому его уже разыскивают правоохранительные органы.

"Каков алгоритм наших действий? Уже написано заявление на него, он находится в официальном розыске. Между тем к заявлению добавляются другие - оказалось, что этот человек задолжал очень много миллионов гривен разным людям, которые работали, однако не получили денег", - говорит певец.

"А еще до того, как он начал заниматься шоубизнесом, как мы потом узнали, он имел еще один бизнес, где сотням людей тоже не заплатил", - добавил Олег.

Группа "Скай" (фото: instagram.com/sob4uk)

Он также говорит, что сегодня это "самая масштабная мошенническая схема в украинском шоу-бизнесе".

Отметим, что от Доненко также пострадали другие артисты, такие как Злата Огневич, Тарас Чубай и Руслана.

"Насколько мы знаем, согласно договорам с билетными операторами, он мог это делать и раньше это делал, мотивируя тем, что деньги необходимы, чтобы заплатить за аренду залов, свет, звук, - уточнил Олег.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

"В этом случае он взял деньги, но не заплатил за технические расходы. И скрылся. А у нас ситуация, когда у нас продан тур, в большинстве городов - аншлаги, а ни за что не проплачено. И денег нет. А отменить концерты и вернуть людям средства не можем, потому что их нет", - добавил он.

По словам Собчука, коллектив принял решение провести декабрьские концерты и сейчас ищет средства, чтобы покрыть все расходы.

Выступления, запланированные на январь, группа перенесла на весну.