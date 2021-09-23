Лідер "Динамо" вперше дав інтерв'ю українською: "дуже люблю свою мову"

Так, після кількох відповідей футболіста на питання, які стосувалися безпосередньо програшної для киян гри, журналіст відзначив гарний ("перфектний") рівень української мови Олександра. Більше того, подякував вчителям зіркового футболіста у Херсоні.

На це футболіст сказав, що він "планував відповідати на інтерв'ю українською".

"Я все життя спілкувався російською, а вчився в українській школі. Я люблю дуже свою мову і хочу спілкуватися. Тому якщо мене запитуватимуть українською, я завжди відповідатиму українською", - пообіцяв Караваєв.

Експерти у післяматчевій студії оцінили спілкування футболіста одним словом - "респект".

Олександр Караваєв дав інтерв'ю українською мовою

Додамо, що Олександр народився у Херсоні. У 13-річному віці він перебрався до Донецька, де виступав за "Шахтар". Потім грав за "Севастополь" і луганську "Зорю".